Алан Дзагоев: "ЦСКА забил из офсайда? Везет сильнейшим"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) подчеркнул, что армейцы заслужили победу. Хавбек подчеркнул, что в минувшей игре команда хорошо себя проявила.

– Моментами были качели, но мы отыграли хорошо, организованно, здорово выбегали в контратаки, хорошо держали мяч, – сказал во флеш-интервью Дзагоев. – С нашей стороны получилась хорошая игра, поэтому это справедливый результат. В Интернете пишут, что Щенников забил из офсайда? Мне показалось, что офсайда не было, а если и был, то миллиметровый. В нашу сторону тоже ошибаются, а вообще – везет сильнейшим (смеется).

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" //

Щенников забил "Бенфике" из офсайда