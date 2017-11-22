Алан Дзагоев: "ЦСКА забил из офсайда? Везет сильнейшим"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) подчеркнул, что армейцы заслужили победу. Хавбек подчеркнул, что в минувшей игре команда хорошо себя проявила.
– Моментами были качели, но мы отыграли хорошо, организованно, здорово выбегали в контратаки, хорошо держали мяч, – сказал во флеш-интервью Дзагоев. – С нашей стороны получилась хорошая игра, поэтому это справедливый результат. В Интернете пишут, что Щенников забил из офсайда? Мне показалось, что офсайда не было, а если и был, то миллиметровый. В нашу сторону тоже ошибаются, а вообще – везет сильнейшим (смеется).
Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" //
Щенников забил "Бенфике" из офсайда
serjio_1704
Ахмат забил после аута? Везет сильнейшим!
22:15
Вопреки
Вью игрока, привыкшего к кабинетным победам в российском чемпионате... такие же голы засчитывают в пользу ЦСКА в РФПЛ и не засчитывают чистые в их ворота. Обсуждать НЕЧЕГО и тем более, петь диферамбы армейцам, СМЕШНО, ПОТОМУ ЧТО: Во-первых - Бенфика НИКАКАЯ в этом сезоне ! И во-вторых - даже с учетом первого пункта, ОБА матча ЦСКА с португальцами в пользу гинеровских кабинетных, сделали арбитры, не замечая офсайды у хозяев и придумывая у гостей, трактуя все спорные эпизоды в пользу НИКАКУЩЕГО, по игре, армейского легиона. Спасибо хоть комментатору, называвшему происходящее на поле своими именами, увидевшему голы с нарушениями и лояльность немецкой бригады к российскому клубу. Стыдновато, уважаемые.
22:11
alur66
Я балдею-наши выиграли-радоваться надо. Но мерзкий корреспондентишка гадости подносит-и потом хотят чтобы с этой мерзостью спортсмены общались.
22:07