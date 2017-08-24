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02:09 | Футбол — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "ЦСКА подтверждает статус команды, борющейся за первые места в России"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над "Янг Бойз" в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что большую роль в успехах клуба играет костяк команды. Также он отметил, что участие в групповом турнире Лиги чемпионов в пятый раз подряд подтверждает статус клуба.

- У нас давно собранный костяк из таких игроков, как браться Березуцкие, Акинфеев, Игнашевич, - приводит пресс-служба УЕФА слова Дзагоева. - Костяк команды играет большую роль. Участие пятый раз подряд в групповом турнире Лиги чемпионов подтверждает статус команды. Мы последние годы всегда занимаем первые и вторые места в чемпионате России.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //
Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов

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