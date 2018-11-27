Алан Дзагоев: "ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" в интервью официальному сайту УЕФА рассказал, что не собирается переходить в другой российский клуб. Он также отметил, что хотел бы закончить карьеру именно в ЦСКА.

– Каково это – играть за одну команду в течение 11 лет?

– Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано (смеется). 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше.

– Как изменилась ваша роль в ЦСКА за эти годы?

Многие из тех, кто был в команде на момент моего прихода, уже закончили карьеру: Игнашевич, братья Березуцкие. Получается, после Акинфеева я тут на втором месте по опыту игры, количеству матчей. Это прибавляет ответственности. Само собой, я немолодой футболист, выступаю в роли лидера, где-то подсказываю молодым.

– Как ощущаете себя в этом статусе?

– Спокойно, никакого давления не испытываю. Играю так же, как обычно. Просто именно в нынешнем сезоне пришло много молодых, с которыми еще надо сыграться. У них у всех есть хорошие качества, способность прогрессировать. Здесь ребятам нужно помочь. Это я на себе ощущаю.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория". Начало игры – во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

Все о Лиге чемпионов – здесь