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Алан Дзагоев: "ЦСКА доволен результатом матча с "Байером"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев остался доволен результатом матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Байером". Матч, который прошел в Ливеркузене, завершился вничью 2:2. о ходу матча ЦСКА проигрывал со счетом 0:2.

– Можно сказать, что результатом мы довольны, а своей игрой нет. Мы дали создать много моментов у своих ворот, – сказал футболист в интервью своему официальному сайту. – Я думаю, если бы мы весь матч играли так, как умеем, – прессинговали и играли на атаку, мы могли бы ожидать большего. Но в Лиге Чемпионов любая ошибка может оказаться некстати, а выездные матчи сильно отличаются от домашних. Во втором тайме мы уже особо не рисковали, больше времени смогли уделить обороне, хотя у нас были моменты на контратаках, и мы неплохо ловили соперника. В целом, очко на чужом поле – это неплохой результат, тем более с такой командой.

Дополнительная информация

https://alan-dzagoev.com/2016/09/16/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D1%81-2/#more-322

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