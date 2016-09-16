Алан Дзагоев: "ЦСКА доволен результатом матча с "Байером"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев остался доволен результатом матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Байером". Матч, который прошел в Ливеркузене, завершился вничью 2:2. о ходу матча ЦСКА проигрывал со счетом 0:2.

– Можно сказать, что результатом мы довольны, а своей игрой нет. Мы дали создать много моментов у своих ворот, – сказал футболист в интервью своему официальному сайту. – Я думаю, если бы мы весь матч играли так, как умеем, – прессинговали и играли на атаку, мы могли бы ожидать большего. Но в Лиге Чемпионов любая ошибка может оказаться некстати, а выездные матчи сильно отличаются от домашних. Во втором тайме мы уже особо не рисковали, больше времени смогли уделить обороне, хотя у нас были моменты на контратаках, и мы неплохо ловили соперника. В целом, очко на чужом поле – это неплохой результат, тем более с такой командой.