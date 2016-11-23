Алан Дзагоев: "ЦСКА должен был обыгрывать "Байер"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (1:1) подчеркнул, что армейцам не стыдно за эту игру. Хавбек, который пропустил два месяца из-за травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку, но посетовал, что красно-синие не смогли порадовать их победой.

– Конечно, мы могли рассчитывать на более хороший результат, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Дзагоева. – Судя по игре и моментам, должны были выигрывать. Можно сказать, что нам не стыдно за эту игру.

– Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?

– Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович (Слуцкий) на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

– Какие коррективы были внесены в перерыве, за счет чего удалось игру переломить? Может, помогли болельщики?

– Согласен, поддержка была сумасшедшей, как и на всех матчах. У нас появилась своя домашняя арена, здесь отличная акустика. Спасибо за сильную поддержку, но мы их не порадовали тремя очками.

– У вас был момент, где был зафиксирован офсайд, но вы все равно огорчились, что не попали в дальний угол...

– Да, расстроился, должен был забивать, хоть и подняли офсайд. Но больше обидно за тот момент, после которого я заменился. Там можно было намного лучше распорядиться мячом, подрабатывать под левую, выходить в центр и пробивать правой. Я принял неудобно и пробил неудачно.