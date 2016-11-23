Алан Дзагоев: "ЦСКА должен был обыгрывать "Байер"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (1:1) подчеркнул, что армейцам не стыдно за эту игру. Хавбек, который пропустил два месяца из-за травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку, но посетовал, что красно-синие не смогли порадовать их победой.
– Конечно, мы могли рассчитывать на более хороший результат, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Дзагоева. – Судя по игре и моментам, должны были выигрывать. Можно сказать, что нам не стыдно за эту игру.
– Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?
– Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович (Слуцкий) на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.
– Какие коррективы были внесены в перерыве, за счет чего удалось игру переломить? Может, помогли болельщики?
– Согласен, поддержка была сумасшедшей, как и на всех матчах. У нас появилась своя домашняя арена, здесь отличная акустика. Спасибо за сильную поддержку, но мы их не порадовали тремя очками.
– У вас был момент, где был зафиксирован офсайд, но вы все равно огорчились, что не попали в дальний угол...
– Да, расстроился, должен был забивать, хоть и подняли офсайд. Но больше обидно за тот момент, после которого я заменился. Там можно было намного лучше распорядиться мячом, подрабатывать под левую, выходить в центр и пробивать правой. Я принял неудобно и пробил неудачно.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/alan-dzagoev-nam-ne-stydno-za-etu-igru/
Айртон
2/3 матча игра шла в одну калитку в пользу Байера, а в концовке немцы играли уже по счёту, который их более чем устраивал.) Если оценивать игру с точки зрения результата, то кони отскочили, победа Байера была бы более справедливым итогом. Но Аланушка пусть витает в облаках, ему же надо как-то опрадываться, хотя последнее место из года в год лучше всего свидетельствует об уровне команды.))
13:28
kwazar312
Интересно,а почему должен был обыграть.Скромнее надо быть,и работать надо на поле,а не после игры языком...Умеете играть-обыгрывайте,а право мечтать отдайте болельщикам...
13:21
Platinum1991
АЛАН ДЗАГОЕВ: "ЦСКА ДОЛЖЕН БЫЛ... НЕТ!!! Не должен был! Если бы должен был, ТО ОБЫГРАЛ бы, а если НЕ ОБЫГРАЛ,значит НЕ ДОЛЖЕН был обыграть! А все остальные разговоры, Дзагоева и прочих, в пользу бедных!
13:08
avu1956
Играть надо, а не трепаться.
12:53
Vl
За игру Респект! Но моменты надо реализовывать! С Тотенхемом так держать!
12:43
shpasic
виртуально
12:42