Акинфеев рассказал, зачем он летал на матч с "Ромой"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, зачем он полетел на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". Голкипер был удален в предыдущей игре с "Реалом" (1:0) и пропускал встречу из-за дисквалификации. Место в воротах занял Илья Помазун, римляне победили 3:0.

- Много вопросов задавалось еще в аэропорту: "Зачем вы летите? Погулять?", - рассказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба. - Ни один не спросил: "Игорь, а вы тренироваться летите?". Да, Игорь прилетел тренироваться. Ну и походить по Риму, пока есть возможность.

- Помазун будет играть. Общались ли вы с ним?

- Мы с Илюхой разговаривали, думаю, он справится на 100 процентов. Все остальное покажет только матч (беседа состоялась еще до игры). Все зависит от него. У него не должно быть волнения.