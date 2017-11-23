16:12 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев провел 15-й сухой матч в Лиге чемпионов и повторил рекорд Березуцкого

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв "на ноль" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0), обновил принадлежащий ему же рекорд среди отечественных голкиперов, сообщает официальный сайт клуба. Голкипер не пропустил в 33-й еврокубковой игре, 15 из них - в рамках Лиги чемпионов.

 
Игорь АКИНФЕЕВ.Царь сухарь. Главные факты о серии Акинфеева

Для Акинфеева эта игра стала 69-й в главном еврокубковом турнире. Таким образом вратарь догнал рекордсмена клуба Алексея Березуцкого по количеству игр в Лиге чемпионов.

"Бенфика" - третий соперник ЦСКА, которого армейцы обыграли в групповом раунде дважды. До этого красно-синие по два раза побеждали "ПСЖ" (сезон-2004/05. 2:0 - дома, 3:1 - на выезде) и "Бешикташ" (сезон-2009/10. дома - 2:1, на выезде - 2:1).

Защитник португальской команды Жардел стал четвертым игроком, поразившим свои ворота в матчах  Лиги чемпионов против ЦСКА. Ранее это удавалось Эду ("Фенербахче"), Радиму Ржезнику ("Виктория") и Касиму Нуху ("Янг Бойз").

Кроме того, победа над "Бенфикой" стала для ЦСКА первой на своем новом стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА - крутой! Игорь - сухой! // Акинфееву - "сухарь". Вернблуму - "горчичник"

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/igor-akinfeev-sygral-15y-sukhoy-match-v-lige-chempionov/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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нет желтухе!

Березуцкий тоже 15 матчей не пропускал? Молодец, Игорёк! Теперь ты можешь опередить его.

16:25