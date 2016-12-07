23:23 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 43-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 13-й минуте ворота Акинфеева поразил полузащитник лондонцев Деле Алли.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Солист Мак

А никто не подсчитал, сколько в этих 43 матчах было суперсейвов и откровенных ляпов, если они там вообще были.

00:29

ЗлобныйЖиртрест

gangster пративный, я с парнями не танцую не надейся. Друзей своих приглашай на танцы

00:21

Luchezarny

Всё идёт по плану , Акинфеев по прежнему самый лучший вратарь в россии)))

00:08

Басист

Серия Игоря закончится только с тренером, который не будет юзать в защите самострельный искусственный оффсайд.

00:00

баламошка

Мы в него верили, и он нас не подвёл)

23:57 7 декабря

Очень плохой мальчик

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! ©

23:55 7 декабря

Obl2007

Пора на покой , Игорек....

23:55 7 декабря

Obl2007

О ! Великий ! Лучший !

23:53 7 декабря

gangster

жестить *

23:52 7 декабря

kaduly

Стабильно, молодец.

23:52 7 декабря

gangster

жирный,тебе походу в танцы надо,кажется там ты больше разбираешься или в порно-так желтить там будешь))

23:52 7 декабря

merniloskut

На зло рекордам Иииииигарь будет первым, тут его никто и никогда не перескачет!

23:50 7 декабря

ЗлобныйЖиртрест

vov9903 бом-бом))) Меня веселят твои комменты, ведь понимаешь что правду пишут, кроме хамства и написать нечего)))

23:48 7 декабря

ЗлобныйЖиртрест

Helicopter а в воротах у них кто? Сослан Джанаев? Вратарь дырявый, но пускай его и дальше ставят и позорятся, всей Европе это давно в радость)

23:45 7 декабря

ЗлобныйЖиртрест

vov9903 как у тя бомбит-то... Правда глаза режет.

23:44 7 декабря

Helicopter

Пропустил ЦСКА, а не Акинфеев.

23:43 7 декабря

никнейм1

shpasic.=== Да и 2-й гол скорее был офсайд, чем не был. Но защита у ЦСКА- это ужас. С таким трудом забить и всё на смарку.

23:43 7 декабря

вперёд Спартак!

Угадайте загадку: "Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?"

23:42 7 декабря

xantr

бедный Сухарян )))))))))

23:38 7 декабря

shpasic

первый-то гол Тоттенхем забил из офсайда, а во втором защита ЦСКА поучаствовала в Манекен-Челлендж.

23:36 7 декабря

ЗлобныйЖиртрест

Игаааарь! С рекордом

23:33 7 декабря

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