Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 43-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 13-й минуте ворота Акинфеева поразил полузащитник лондонцев Деле Алли.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА