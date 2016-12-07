Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 43-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 13-й минуте ворота Акинфеева поразил полузащитник лондонцев Деле Алли.
Солист Мак
А никто не подсчитал, сколько в этих 43 матчах было суперсейвов и откровенных ляпов, если они там вообще были.
00:29
ЗлобныйЖиртрест
gangster пративный, я с парнями не танцую не надейся. Друзей своих приглашай на танцы
00:21
Luchezarny
Всё идёт по плану , Акинфеев по прежнему самый лучший вратарь в россии)))
00:08
Басист
Серия Игоря закончится только с тренером, который не будет юзать в защите самострельный искусственный оффсайд.
00:00
баламошка
Мы в него верили, и он нас не подвёл)
23:57 7 декабря
Очень плохой мальчик
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! ©
23:55 7 декабря
Obl2007
Пора на покой , Игорек....
23:55 7 декабря
Obl2007
О ! Великий ! Лучший !
23:53 7 декабря
gangster
жестить *
23:52 7 декабря
kaduly
Стабильно, молодец.
23:52 7 декабря
gangster
жирный,тебе походу в танцы надо,кажется там ты больше разбираешься или в порно-так желтить там будешь))
23:52 7 декабря
merniloskut
На зло рекордам Иииииигарь будет первым, тут его никто и никогда не перескачет!
23:50 7 декабря
ЗлобныйЖиртрест
vov9903 бом-бом))) Меня веселят твои комменты, ведь понимаешь что правду пишут, кроме хамства и написать нечего)))
23:48 7 декабря
ЗлобныйЖиртрест
Helicopter а в воротах у них кто? Сослан Джанаев? Вратарь дырявый, но пускай его и дальше ставят и позорятся, всей Европе это давно в радость)
23:45 7 декабря
ЗлобныйЖиртрест
vov9903 как у тя бомбит-то... Правда глаза режет.
23:44 7 декабря
Helicopter
Пропустил ЦСКА, а не Акинфеев.
23:43 7 декабря
никнейм1
shpasic.=== Да и 2-й гол скорее был офсайд, чем не был. Но защита у ЦСКА- это ужас. С таким трудом забить и всё на смарку.
23:43 7 декабря
вперёд Спартак!
Угадайте загадку: "Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?"
23:42 7 декабря
xantr
бедный Сухарян )))))))))
23:38 7 декабря
shpasic
первый-то гол Тоттенхем забил из офсайда, а во втором защита ЦСКА поучаствовала в Манекен-Челлендж.
23:36 7 декабря
ЗлобныйЖиртрест
Игаааарь! С рекордом
23:33 7 декабря