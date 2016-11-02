22:57 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". На 13-й ворота Акинфеева поразил нападающий соперника Валер Жермен.

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (20)
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ЮКИ

котофей,застрелись!и на нас позора будет меньше!

00:02

Санитар леса

Не стал всех нервировать, сразу пропустил

23:52 2 ноября

Alex.S

После 41-го всегда приходит 45-ый. Что-то вспомнилось.)

23:45 2 ноября

echo2011

Похоже,намечается еще один кандидат на пост главного тренера "Крыльев Советов"...До следующего матча с "Тереком"...

23:45 2 ноября

V0VaN

позор конечно, но это лучше чем просирать аекам, сентгалленам и кошицам

23:43 2 ноября

Slim Taller

Мои поздравления! Наш ответ Чемберлену!

23:43 2 ноября

Gogy

Alex505 бросай Питер,иди снова бичевать на Камчатку

23:42 2 ноября

taraslaz

Не правильный заголовок. ЦСКА пропускает 41-й матч подряд в лиге чемпионов. Что-то с обороной не всё в порядке.

23:42 2 ноября

Айртон

Фею с рекордом!))

23:37 2 ноября

kaduly

Никто из вратарей так не поднимает настроение как эта дырище,теперь понятно почему Акинфеев лучший

23:36 2 ноября

tryam

а свинья карма настигнет..под конец вылетят из зоны ЛЧ, а еврокубки солью опять в отборе, Федун еврей еще тот

23:35 2 ноября

alex505

ахахаха.....третий пошел............

23:31 2 ноября

SSergey

Пятый десяток открыл.

23:29 2 ноября

Kadym

хорошо свиньям,в европе не играют 15 лет и пропускать не от кого,хотя от легии и еще какой то шляпы пропускали и даже рекорд за ними среди Российских команд)

23:28 2 ноября

Блудный Свин

ААААААААХХХХХХХХХААА !!!!!!!!!!!!!!!! ЕСТЬ РЕКОРД !!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:28 2 ноября

alex505

...так так....начало положено....запасаемся попкорном (в душе я клал на цска и зенит) .хоть из питера

23:22 2 ноября

tryam

Дядя Лене надо поступить как мужик, написать заявление, иначе даже в чемпионате без еврокубков останутся, сборная Леню испортила совсем

23:21 2 ноября

tryam

5-0 будет

23:20 2 ноября

ziggy1976

"Эпоха", как обозвал Гарика Леня, продолжается...)

23:16 2 ноября

Chibisov

Осень пришла,на улице минус один,ну а у игоря уже СОРОК ОДИН:-)))

23:11 2 ноября

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