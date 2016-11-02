Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". На 13-й ворота Акинфеева поразил нападающий соперника Валер Жермен.
ЮКИ
котофей,застрелись!и на нас позора будет меньше!
00:02
Санитар леса
Не стал всех нервировать, сразу пропустил
23:52 2 ноября
Alex.S
После 41-го всегда приходит 45-ый. Что-то вспомнилось.)
23:45 2 ноября
echo2011
Похоже,намечается еще один кандидат на пост главного тренера "Крыльев Советов"...До следующего матча с "Тереком"...
23:45 2 ноября
V0VaN
позор конечно, но это лучше чем просирать аекам, сентгалленам и кошицам
23:43 2 ноября
Slim Taller
Мои поздравления! Наш ответ Чемберлену!
23:43 2 ноября
Gogy
Alex505 бросай Питер,иди снова бичевать на Камчатку
23:42 2 ноября
taraslaz
Не правильный заголовок. ЦСКА пропускает 41-й матч подряд в лиге чемпионов. Что-то с обороной не всё в порядке.
23:42 2 ноября
Айртон
Фею с рекордом!))
23:37 2 ноября
kaduly
Никто из вратарей так не поднимает настроение как эта дырище,теперь понятно почему Акинфеев лучший
23:36 2 ноября
tryam
а свинья карма настигнет..под конец вылетят из зоны ЛЧ, а еврокубки солью опять в отборе, Федун еврей еще тот
23:35 2 ноября
alex505
ахахаха.....третий пошел............
23:31 2 ноября
SSergey
Пятый десяток открыл.
23:29 2 ноября
Kadym
хорошо свиньям,в европе не играют 15 лет и пропускать не от кого,хотя от легии и еще какой то шляпы пропускали и даже рекорд за ними среди Российских команд)
23:28 2 ноября
Блудный Свин
ААААААААХХХХХХХХХААА !!!!!!!!!!!!!!!! ЕСТЬ РЕКОРД !!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:28 2 ноября
alex505
...так так....начало положено....запасаемся попкорном (в душе я клал на цска и зенит) .хоть из питера
23:22 2 ноября
tryam
Дядя Лене надо поступить как мужик, написать заявление, иначе даже в чемпионате без еврокубков останутся, сборная Леню испортила совсем
23:21 2 ноября
tryam
5-0 будет
23:20 2 ноября
ziggy1976
"Эпоха", как обозвал Гарика Леня, продолжается...)
23:16 2 ноября
Chibisov
Осень пришла,на улице минус один,ну а у игоря уже СОРОК ОДИН:-)))
23:11 2 ноября