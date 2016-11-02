Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог оставить свои ворота в неприкосновенности в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. Голкипер армейцев пропустил в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". На 13-й ворота Акинфеева поразил нападающий соперника Валер Жермен.

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА