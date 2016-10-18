Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не остался без пропущенных голов уже в 40-м матче Лиги чемпионов подряд. На этот раз голкипер сборной России пропустил в матче 3-го тура группового турнира ЛЧ против "Монако". На 87-й минуте ему забил Бернарду Силва и сравнял счет - 1:1. Встреча проходит на "Арене ЦСКА".
Ралпачан Фляйшманъ
Упёртый русский_ вот с каждым словом соглашусь. те же 90-е: с Файзулиным, Плотниковым, Корнеевым, Брошиным, Гришиным, Минько - команда была дико симпатичной, хотя и результаты аховые выходили. одно "но". как реформы в спорте реализовать в стране, в которой полковник, борящийся с коррупцией, 9 (девять ведь, по моему?) лярдов в квартире хранит? без ломки устоявшихся в 90-е-начале 2000-х "новорусских скреп" так и будем барахтаться в луже и натыкаться на одни и те же грабли.
01:00
Ралпачан Фляйшманъ
ладно, накал страстей подутих. Игорь, между прочим, прекрасную игру провел, но чтоб это признать одним одаренным надо шоры с глаз снять, а другие признать генетически ничего не могут, ибо слишком сложная мыслительная деятельность для них. ну шутите про тортики, юбилеи и ждите круглых дат, болезные. только уж не обессудьте, когда вас уже будут мордами в ваши рекорды и круглые даты тыкать)))) удачи всем адекватным)
00:51
Упёртый русский
Фляйшманъ Так ведь спросишь кого - все с этим согласны, окромя Гинера с Газзаевым и К! Вот помнишь, если ты среднего возраста, как играла команда конца 80 начала 90? Люди (Татарчук, Корнеев, Брошин, Масалитин, Галямин, Колотовкин, Дмитриев и т. д. ) творили, а не зарабатывали на жизнь, как сейчас! Даже на первую лигу было интересно ходить... Вот взять - и ввести лимит зарплат и не больше 2 легионеров на поле!
00:50
0500
Ралпачан Фляйшманъ Странник-777_ в каком веке сыгран последний сухой матч Спартака в ЛЧ? .... В прошлом, за СССР.
00:44
Ралпачан Фляйшманъ
AgekBam_"с недоразвитыми не общаюсь", - ложь, себя то как то терпишь.
00:44
AgekBam
Ралпачан Фляйшманъ какие все выводы ? умом не блещешь, а с недоразвитыми не общаюсь
00:42
Ралпачан Фляйшманъ
Упёртый русский_ о чем и речь. впрочем, "пущей играют у всех игроки из школ своих и дубля" - это как "пусть чиновнки не воруют" или "пусть дорожники делают качественные дороги". и не поспоришь, но насколько это выполнимо здесь и сейчас?
00:41
Гаттузо зол!
вялый баклан ///Ты что совсем дебил? Иди проспись. То же мне знаток французского. Ты русский-то не знаешь чебурек, а еще тут филологическими знаниями пытаешься прихвастнуть. Да все без тебя знают, что это значит. Ты бы об игре ченить крякнул- лапоть.
00:39
Ралпачан Фляйшманъ
AgekBam_ ты специалист по групповым гейским изнасилованиям, раз все выводы у тебя сводятся к этому?
00:38
Ралпачан Фляйшманъ
Странник-777_ в каком веке сыгран последний сухой матч Спартака в ЛЧ?
00:37
Упёртый русский
Фляйшманъ Да я с тобой согласен, Ростову в ЛЧ тоже делать нечего! Зеня в слабой группе может иногда побороться, когда в хорошем состоянии, и то - совсем иногда... Такая вот у нас лига - все тратят и получают большие деньги, а в ЛЧ НИКОМУ делать нечего. На хрена нужен такой российский футбол? Пущей играют у всех игроки из школ своих и дубля, сильно хуже не будет, а денег сэкономят много!
00:36
Luchezarny
vada Я даже больше скажу, хоть и установлен антирекорд, но благодаря таким матчам мы понимаем, что Игорь номер 1 вратарь в России. 00:30 =========================== №1 в россии.....получается что всё плохо , если антирекордист №1)))
00:35
AgekBam
Ралпачан Фляйшманъ тебя зомбировали ? все болелы переживают за матч, сожалеют что акинфей пропустил, а у тебя одно, главное чтоб мясным было хреново. тебя наверно толпа их фанатов изнасиловала?
00:33
Юмнов
40 не празднуют... Ждём...
00:31
Странник-777
0500 Для начала хрюшкам предложу просто сыграть 40 матчей в ЛЧ................У Спартака около 100 матчей в ЛЧ. причем где-то каждый пятый матч с сухарем.
00:30
vada
Я даже больше скажу, хоть и установлен антирекорд, но благодаря таким матчам мы понимаем, что Игорь номер 1 вратарь в России.
00:30
vada
В этом матче Игорь не заслуживал пропущенного гола, он все сделал, чтобы команда победила. Но защита.... Один из лучших матчей Акинфеева мы недавно увидели.
00:29
Ралпачан Фляйшманъ
кстати, рекорды, юбилеи, клубы Федотова. в какой там году у пищевых 25 лет без побед намечается то? нынешнее поколение школоты успеют отучиться то?
00:29
Ралпачан Фляйшманъ
Упёртый русский_ а ростсельмаш, такой, вышел против Баварии - и вынес вперед ногами. ой, спутал, это ж Ростов вынесли. с Полозом, Азмуном и Бикеичем. И супер Сосланом. И Лёни не было. а космос - был)))) на словах то все дартаньяны, а на деле - кто с хульком байерам летят, кто 8 мячей в двух матчах ЛЧ пускают и чудом дома от псв отскакивают)
00:25
Luchezarny
Уже пора создавать клуб Игоря Акинфеева, альтернатива клубу Григория Федотова !!! Игорь держись осталось ещё всего 60 матчей)))
00:25
Alex3114
Ралпачан, ну зато рекорд по количеству набранных очков командой, разводившейся из 1-й корзины в этом году стопудово обретет нового владельца, причем надолго :)
00:20
Упёртый русский
Фляйшманъ На хрена играть в ЛЧ ЦСКЕ? Чтоб перед каждым матчем подмываться? Удовольствие получаешь от еженедельной клизмы? Или просто в космос нравится летать? ----------- Я не болельщик Спартака или Зенита, не хочу никого обидеть, просто - констатация факта...
00:20
AgekBam
если бы играли, а то отскакивают постоянно, плод нашего пешеходного чемпа
00:19
Алый Дракон
crabuzz Алый Дракон Гаттузо зол! А играл он сегодня блестяще! Но такова селяви, как говорят у них. 23:51...Это у нас так говорят, потому что колхозники ))) Се ля ви уже переводится, как "такова жизнь" ))) Ты, по сути, сказал - такова такова жизнь )))*********Бедный колхозный дракон, ты полагаешь, будто так просто у нас говорят: "такова селЯви" ?))) Потому, что глупые и необразованные?)))) 00:03... Потому что гладиолус. Канеш, колхознику не нравится, когда его называют "колхозником", тем более, если он колхозник и есть ))) А ты, болезный, еще и влез в переписку - значит, у тебя самого толстые комплексы на сей счет ))) Сиди, комплексуй дальше, гладиолус )))
00:19
Ралпачан Фляйшманъ
0500_именно) впрочем, тортик он заслужил, верно? мало кому удается не пропускать в 40 матчах ЛЧ) пусть даже и по той причине, что никогда в жизни столько матчей там не сыграешь))))
00:14
0500
Ралпачан Фляйшманъ сколько мячей пропустит Артем Ребров в 40 матчах в ЛЧ? Нисколько, не cудьба увидеть ЛЧ :)
00:12
Ралпачан Фляйшманъ
пропускает Игорь, не пропускает - караван идет. к тому ж, рекорд одного величайщего клуппа из России снова устоял, эти самые 0:6, 1-18... впрочем, школота не знает, она тогда еще не родилась. впрочем, чтоб это понять, надо хоть раз в 10 лет в ЛЧ играть.
00:11
0500
Alex Surovov-попробуйте себя предложить на должность тренера вратарей, лечше всего в свинарню, ваши познания поражают в этом искусстве.
00:08
Весёлый©
В 38 будет сухаряны клепать, как Буффон. Нужно немного подождать.
00:06
Упёртый русский
Акинфеев - лучший! Обидно за него... Но какие же днища Игнашевич с Березуцкими! Им забивают, забивают, насилуют, издеваются - а они все равно в составе и незаменимые! Игнаш со своим оффсайдом уже в 2012 после че должен был уйти на пенсию, пусть Чернов молодой играет, Капелло клоунам сделал намек, а те - так не врубились! 40 матчей совершенно невиноватому Игорь забивают из под пенсионеров, а выводов - никаких! Подождут до полтинника, чувствую?
00:05