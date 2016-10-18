Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не остался без пропущенных голов уже в 40-м матче Лиги чемпионов подряд. На этот раз голкипер сборной России пропустил в матче 3-го тура группового турнира ЛЧ против "Монако". На 87-й минуте ему забил Бернарду Силва и сравнял счет - 1:1. Встреча проходит на "Арене ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"