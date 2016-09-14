22:02 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев пропустил в 38 матче Лиги чемпионов подряд

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Адмир Мехмеди, поразивший ворота ЦСКА на 9-й минуте, продлил серию матчей Игоря Акинфеева, в которых он пропускал голы в Лиге чемпионов, до 38 матчей. В последний раз ворота капитана армейцев оставались сухими в матче Лиги чемпионов почти десять лет назад - 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала" (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ) 

38 последних матчей Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Дата

Соперник

Стадия

Счет

21.11.2006

Порту

Групповой этап

0:2 (д)

06.12.2006

Гамбург

Групповой этап

2:3 (г)

07.11.2007

Интер

Групповой этап

2:4 (г)

27.11.2007

ПСВ

Групповой этап

0:1 (д)

12.12.2007

Фенербахче

Групповой этап

1:3 (г)

15.09.2009

Вольфсбург

Групповой этап

1:3 (г)

30.09.2009

Бешикташ

Групповой этап

2:1 (д)

21.10.2009

Манчестер Юнайтед

Групповой этап

0:1 (д)

03.11.2009

Манчестер Юнайтед

Групповой этап

3:3 (г)

25.11.2009

Вольфсбург

Групповой этап

2:1 (д)

08.12.2009

Бешикташ

Групповой этап

2:1 (г)

24.02.2010

Севилья

1/8 финала

1:1 (д)

16.03.2010

Севилья

1/8 финала

2:1 (г)

31.03.2010

Интер

1/4 финала

0:1 (г)

06.04.2010

Интер

1/4 финала

0:1 (д)

17.09.2013

Бавария

Групповой этап

0:3 (г)

02.10.2013

Виктория Пл

Групповой этап

3:2 (д)

23.10.2013

Манчестер Сити

Групповой этап

1:2 (д)

05.11.2013

Манчестер Сити

Групповой этап

2:5 (г)

27.11.2013

Бавария

Групповой этап

1:3 (д)

10.12.2013

Виктория Пл

Групповой этап

1:2 (г)

17.09.2014

Рома

Групповой этап

1:5 (г)

30.09.2014

Бавария

Групповой этап

0:1 (д)

21.10.2014

Манчестер Сити

Групповой этап

2:2 (д)

05.11.2014

Манчестер Сити

Групповой этап

2:1 (г)

25.11.2014

Рома

Групповой этап

1:1 (д)

10.12.2014

Бавария

Групповой этап

0:3 (г)

28.07.2015

Спарта Пр

3-й отб. раунд

2:2 (д)

05.08.2015

Спарта Пр

3-й отб. раунд

3:2 (г)

18.08.2015

Спортинг

4-й отб. раунд

1:2 (г)

26.08.2015

Спортинг

4-й отб. раунд

3:1 (д)

15.09.2015

Вольфсбург

Групповой этап

0:1 (г)

30.09.2015

ПСВ

Групповой этап

3:2 (д)

21.10.2015

Манчестер Юнайтед

Групповой этап

1:1 (д)

03.11.2015

Манчестер Юнайтед

Групповой этап

0:1 (г)

25.11.2015

Вольфсбург

Групповой этап

0:2 (д)

08.12.2015

ПСВ

Групповой этап

1:2 (г)

14.09.2016

Байер

Групповой этап

0:2 (г)*

* Матч продолжается

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА и видео голов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Slim Taller

Верим в Игоря Акинфеева! Рекорд должен быть настолько железобетонным,что-бы ни один враг не посмел посягнуть на икону российского футбола!

23:57 14 сентября

Пушкарь в теме

ДДДДДДДДЫЫЫЫЫЫРРРРРРАААААААА!!!

23:09 14 сентября

Felix BARSA

Так потихоньку и до 50 матчей дойдет! Жаль в прошлом сезоне от Рубина не получил банку,сделал бы Ростов чемпионом,хоть что то полезное было бы от него ...

22:59 14 сентября

kaduly

Цирковой конь

22:56 14 сентября

PallMall

В этом году эта серия обязательно прервется.

22:47 14 сентября

Al Rains

Акинфеев лучший!!! Гордимся!!! Мы их бесчестных (радующихся нечестному голу) порвём на кусочки!!!

22:47 14 сентября

Излучение Промкооперации и Пищев

А свинорылый ублюдочный евробалласт трижды за пять лет слился в отборе ЛЕ незнамо кому... Что важнее для страны??

22:45 14 сентября

Jean4

Какая долгая расплата Игоряна за тот матч в Лондоне. Если не ошибаюсь, тогда в ворота Акинфеева должно было влететь около 5 мечей, но матч невероятным образом закончился 0-0. И вот уже 38 матчей сухарь не выходит.

22:43 14 сентября

Алый Дракон

vov9902 газета мудаков ,которая только умеет какие то непонятные рекорды считать 22:12....Накати, полегчает )...

22:24 14 сентября

Платошкин Андрей

Так у ЦСКА 1 ноября матча в этом году в ЛЧ нет случайно??? Было бы символично Игоряну в 10-летнюю годовщину сухарик сделать))

22:22 14 сентября

Chingizid

Вечный рекорд.

22:18 14 сентября

Garik20002

СооСКА в своём стиле дебютирует в ЛЧ...

22:18 14 сентября

Garik20002

...0-0 в матче с Арсеналом, в котором, помнится должны были пропускать мячей 10

22:17 14 сентября

Luchezarny

Надо быть честным перед собой каждому , всё таки большинство держат в уме этот анти рекорд Акинфеева....получилось то что ожидали... к сожалению

22:15 14 сентября

маленький пони

лети лети Игорёк, через запад на восток, облети вокруг земли, 5 рекордом собери, все голы ты пропусти, матч сухой во сне лишь жди.)

22:13 14 сентября

56rus

Игорек Красава!

22:12 14 сентября

vov9902

газета мудаков ,которая только умеет какие то непонятные рекорды считать

22:12 14 сентября

Дилан

ура. РЕКОРД

22:10 14 сентября

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Материалы других СМИ