Акинфеев пропустил в 38 матче Лиги чемпионов подряд

Адмир Мехмеди, поразивший ворота ЦСКА на 9-й минуте, продлил серию матчей Игоря Акинфеева, в которых он пропускал голы в Лиге чемпионов, до 38 матчей. В последний раз ворота капитана армейцев оставались сухими в матче Лиги чемпионов почти десять лет назад - 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала" (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ)
38 последних матчей Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Соперник
|
Стадия
|
Счет
|
21.11.2006
|
Порту
|
Групповой этап
|
0:2 (д)
|
06.12.2006
|
Гамбург
|
Групповой этап
|
2:3 (г)
|
07.11.2007
|
Интер
|
Групповой этап
|
2:4 (г)
|
27.11.2007
|
ПСВ
|
Групповой этап
|
0:1 (д)
|
12.12.2007
|
Фенербахче
|
Групповой этап
|
1:3 (г)
|
15.09.2009
|
Вольфсбург
|
Групповой этап
|
1:3 (г)
|
30.09.2009
|
Бешикташ
|
Групповой этап
|
2:1 (д)
|
21.10.2009
|
Манчестер Юнайтед
|
Групповой этап
|
0:1 (д)
|
03.11.2009
|
Манчестер Юнайтед
|
Групповой этап
|
3:3 (г)
|
25.11.2009
|
Вольфсбург
|
Групповой этап
|
2:1 (д)
|
08.12.2009
|
Бешикташ
|
Групповой этап
|
2:1 (г)
|
24.02.2010
|
Севилья
|
1/8 финала
|
1:1 (д)
|
16.03.2010
|
Севилья
|
1/8 финала
|
2:1 (г)
|
31.03.2010
|
Интер
|
1/4 финала
|
0:1 (г)
|
06.04.2010
|
Интер
|
1/4 финала
|
0:1 (д)
|
17.09.2013
|
Бавария
|
Групповой этап
|
0:3 (г)
|
02.10.2013
|
Виктория Пл
|
Групповой этап
|
3:2 (д)
|
23.10.2013
|
Манчестер Сити
|
Групповой этап
|
1:2 (д)
|
05.11.2013
|
Манчестер Сити
|
Групповой этап
|
2:5 (г)
|
27.11.2013
|
Бавария
|
Групповой этап
|
1:3 (д)
|
10.12.2013
|
Виктория Пл
|
Групповой этап
|
1:2 (г)
|
17.09.2014
|
Рома
|
Групповой этап
|
1:5 (г)
|
30.09.2014
|
Бавария
|
Групповой этап
|
0:1 (д)
|
21.10.2014
|
Манчестер Сити
|
Групповой этап
|
2:2 (д)
|
05.11.2014
|
Манчестер Сити
|
Групповой этап
|
2:1 (г)
|
25.11.2014
|
Рома
|
Групповой этап
|
1:1 (д)
|
10.12.2014
|
Бавария
|
Групповой этап
|
0:3 (г)
|
28.07.2015
|
Спарта Пр
|
3-й отб. раунд
|
2:2 (д)
|
05.08.2015
|
Спарта Пр
|
3-й отб. раунд
|
3:2 (г)
|
18.08.2015
|
Спортинг
|
4-й отб. раунд
|
1:2 (г)
|
26.08.2015
|
Спортинг
|
4-й отб. раунд
|
3:1 (д)
|
15.09.2015
|
Вольфсбург
|
Групповой этап
|
0:1 (г)
|
30.09.2015
|
ПСВ
|
Групповой этап
|
3:2 (д)
|
21.10.2015
|
Манчестер Юнайтед
|
Групповой этап
|
1:1 (д)
|
03.11.2015
|
Манчестер Юнайтед
|
Групповой этап
|
0:1 (г)
|
25.11.2015
|
Вольфсбург
|
Групповой этап
|
0:2 (д)
|
08.12.2015
|
ПСВ
|
Групповой этап
|
1:2 (г)
|
14.09.2016
|
Байер
|
Групповой этап
|
0:2 (г)*
* Матч продолжается
Slim Taller
Верим в Игоря Акинфеева! Рекорд должен быть настолько железобетонным,что-бы ни один враг не посмел посягнуть на икону российского футбола!
23:57 14 сентября
Пушкарь в теме
ДДДДДДДДЫЫЫЫЫЫРРРРРРАААААААА!!!
23:09 14 сентября
Felix BARSA
Так потихоньку и до 50 матчей дойдет! Жаль в прошлом сезоне от Рубина не получил банку,сделал бы Ростов чемпионом,хоть что то полезное было бы от него ...
22:59 14 сентября
kaduly
Цирковой конь
22:56 14 сентября
PallMall
В этом году эта серия обязательно прервется.
22:47 14 сентября
Al Rains
Акинфеев лучший!!! Гордимся!!! Мы их бесчестных (радующихся нечестному голу) порвём на кусочки!!!
22:47 14 сентября
Излучение Промкооперации и Пищев
А свинорылый ублюдочный евробалласт трижды за пять лет слился в отборе ЛЕ незнамо кому... Что важнее для страны??
22:45 14 сентября
Jean4
Какая долгая расплата Игоряна за тот матч в Лондоне. Если не ошибаюсь, тогда в ворота Акинфеева должно было влететь около 5 мечей, но матч невероятным образом закончился 0-0. И вот уже 38 матчей сухарь не выходит.
22:43 14 сентября
Алый Дракон
vov9902 газета мудаков ,которая только умеет какие то непонятные рекорды считать 22:12....Накати, полегчает )...
22:24 14 сентября
Платошкин Андрей
Так у ЦСКА 1 ноября матча в этом году в ЛЧ нет случайно??? Было бы символично Игоряну в 10-летнюю годовщину сухарик сделать))
22:22 14 сентября
Chingizid
Вечный рекорд.
22:18 14 сентября
Garik20002
СооСКА в своём стиле дебютирует в ЛЧ...
22:18 14 сентября
Garik20002
...0-0 в матче с Арсеналом, в котором, помнится должны были пропускать мячей 10
22:17 14 сентября
Luchezarny
Надо быть честным перед собой каждому , всё таки большинство держат в уме этот анти рекорд Акинфеева....получилось то что ожидали... к сожалению
22:15 14 сентября
маленький пони
лети лети Игорёк, через запад на восток, облети вокруг земли, 5 рекордом собери, все голы ты пропусти, матч сухой во сне лишь жди.)
22:13 14 сентября
56rus
Игорек Красава!
22:12 14 сентября
vov9902
газета мудаков ,которая только умеет какие то непонятные рекорды считать
22:12 14 сентября
Дилан
ура. РЕКОРД
22:10 14 сентября