Акинфеев признан лучшим игроком матча с "Байером" по версии болельщиков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Байера" (2:2) по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев. За него проголосовали 43 процента фанатов. Второе место в опросе занял Роман Еременко (28 процентов), замкнул тройку Алан Дзагоев (17 процентов). Напомним, что голкипер был также признан лучшим игроком встречи и по версии УЕФА.

#Акинфеев, ставший игроком матча по версии УЕФА, признан лучшим игроком встречи и по версии болельщиков! #B04CSKA pic.twitter.com/Xx3bEI45Wc – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 16 сентября 2016 г.