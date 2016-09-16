15:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев признан лучшим игроком матча с "Байером" по версии болельщиков

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Байера" (2:2) по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев. За него проголосовали 43 процента фанатов. Второе место в опросе занял Роман Еременко (28 процентов), замкнул тройку Алан Дзагоев (17 процентов). Напомним, что голкипер был также признан лучшим игроком встречи и по версии УЕФА.

 

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