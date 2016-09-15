Акинфеев признан лучшим игроком матча "Байер" – ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Байер" – ЦСКА, передает из Леверкузена спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Подопечные Леонида Слуцкого к 15-й минуте уступали в счете 0:2, однако смогли отыграться еще до перерыва благодаря голам Алана Дзагоева и Романа Ерменко в течение двух минут.
ФанаТыЧ
Бэн Джойс, ты наверное одним глазом смотришь футбол, ибо часть машонки все таки закрывает частично обзор... Смотри нарезку, если не удалось матч смотреть
01:11
Бэн Джойс
сабзеро---------------------Пипец, один толковый сэйв сделал за последние лет 10 )) Он и сам наверно офигел )))
01:05
сабзеро
Бэн Джойс ФанаТыЧ А те сейвы что делал - ты увы не видел...--------------------Какие сэйвы? Игорян умеет делать.. Ну, типа сэйвы только когда мячик ему в тело летит. И то не всегда )) ______________________________________ Ну да, ты это Руни расскажи и за одно всей Европе, признавшей сейв Игоря одним из лучших на ЕВРО.
00:58
Бэн Джойс
ФанаТыЧ А те сейвы что делал - ты увы не видел...--------------------Какие сэйвы? Игорян умеет делать.. Ну, типа сэйвы только когда мячик ему в тело летит. И то не всегда ))
00:45
Андерсен 6111
Молодчина, Игорь! Ты - лучший! И Рома Ерёменко! )))
00:40
Al Rains
Игорь, спасибо!!! Все молодцы, мужики, одним словом-команда!!!
00:36
ФанаТыЧ
Бэн Джойс________ ты про тот случай, когда тебя из роддома забирали?) Если бы ты гениталии с глаз убирал иногда, может и видел бы еще что-то другое... В чем вина Акинфеева была? Офсайд вроде не он определяет, да и ногу под рикошет не подставлял... А те сейвы что делал - ты увы не видел...
00:35
Armeec Moskow
Бэн, жуй желуди и не хрюкай, свинья)))
00:33
Бэн Джойс
Неплохая хохма.
00:22