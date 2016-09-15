00:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев признан лучшим игроком матча "Байер" – ЦСКА

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Байер"ЦСКА, передает из Леверкузена спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Подопечные Леонида Слуцкого к 15-й минуте уступали в счете 0:2, однако смогли отыграться еще до перерыва благодаря голам Алана Дзагоева и Романа Ерменко в течение двух минут.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ФанаТыЧ

Бэн Джойс, ты наверное одним глазом смотришь футбол, ибо часть машонки все таки закрывает частично обзор... Смотри нарезку, если не удалось матч смотреть

01:11

Бэн Джойс

сабзеро---------------------Пипец, один толковый сэйв сделал за последние лет 10 )) Он и сам наверно офигел )))

01:05

сабзеро

Бэн Джойс ФанаТыЧ А те сейвы что делал - ты увы не видел...--------------------Какие сэйвы? Игорян умеет делать.. Ну, типа сэйвы только когда мячик ему в тело летит. И то не всегда )) ______________________________________ Ну да, ты это Руни расскажи и за одно всей Европе, признавшей сейв Игоря одним из лучших на ЕВРО.

00:58

Бэн Джойс

ФанаТыЧ А те сейвы что делал - ты увы не видел...--------------------Какие сэйвы? Игорян умеет делать.. Ну, типа сэйвы только когда мячик ему в тело летит. И то не всегда ))

00:45

Андерсен 6111

Молодчина, Игорь! Ты - лучший! И Рома Ерёменко! )))

00:40

Al Rains

Игорь, спасибо!!! Все молодцы, мужики, одним словом-команда!!!

00:36

ФанаТыЧ

Бэн Джойс________ ты про тот случай, когда тебя из роддома забирали?) Если бы ты гениталии с глаз убирал иногда, может и видел бы еще что-то другое... В чем вина Акинфеева была? Офсайд вроде не он определяет, да и ногу под рикошет не подставлял... А те сейвы что делал - ты увы не видел...

00:35

Armeec Moskow

Бэн, жуй желуди и не хрюкай, свинья)))

00:33

Бэн Джойс

Неплохая хохма.

00:22

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