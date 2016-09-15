Акинфеев признан лучшим игроком матча "Байер" – ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Байер" – ЦСКА, передает из Леверкузена спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Подопечные Леонида Слуцкого к 15-й минуте уступали в счете 0:2, однако смогли отыграться еще до перерыва благодаря голам Алана Дзагоева и Романа Ерменко в течение двух минут.

ЦСКА в Леврекузене: полчаса кошмара, две минуты волшебства