Акинфеев прервал результативную серию "Реала", которая насчитывала 29 матчей ЛЧ

ЦСКА обыграл "Реал" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Мадридцы не смогли забить гол в этом турнире впервые с апреля 2016 года.

Результативная серия "Реала" насчитывала 29 матчей. В последний раз мадридцы не смогли поразить ворота "Манчестер Сити" (0:0).

Ворота ЦСКА до 95-й минуты игры защищал Игорь Акинфеев. Он получил удаление на 95-й минуте за две желтые карточки. После этого на поле вышел 20-летний голкипер Георгий Кырнац.

Акинфеев: 2 желтые карточки за 2 секунды