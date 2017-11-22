22:00 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев повторил российский рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов

6

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче 5-го тура группового этапа с "Бенфикой" (2:0) в седьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и повторил российский вратарский рекорд. Столько же сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев. На счету Акинфеева имеется два "сухаря" в сезоне-2004/05 и четыре – в сезоне-2006/07. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Юрий ЛОДЫГИН

Зенит

17

7

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Зенит

20

7

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

54

7

Сергей ОВЧИННИКОВ

Бенфика, Порту, Локомотив

27

6

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак, Динамо К

27

5

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

12

5

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда 

6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valdemarson

Отбор, значит, не посчитали...

22:23

Производственник

владелец двух противоположных рекордов

22:17

Тот самый Зануда

Охренеть можно!А когда это грека успел 17 матчей в ЛЧ сыграть,да ещё и 7 сухарей сделать???!!!))

22:17

inspire

четыре – в сезоне-2005/06 =========== 2006/07

22:15

kaduly

Наконец дырявый установил окончательный антирекорд ,он вечный

22:11

rusfed 2.0

Рад за Акинфеева

22:09