Акинфеев повторил российский рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче 5-го тура группового этапа с "Бенфикой" (2:0) в седьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и повторил российский вратарский рекорд. Столько же сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев. На счету Акинфеева имеется два "сухаря" в сезоне-2004/05 и четыре – в сезоне-2006/07. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей
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Вратарь
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Клубы
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Матчи
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Сухие матчи
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17
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7
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20
|
7
|
54
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7
|
27
|
6
|
27
|
5
|
12
|
5
Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда
- Рубин
- Сергей Рыжиков
- Игорь Акинфеев
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Вячеслав Малафеев
- Динамо Киев
- Спартак (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Сергей Овчинников (футбол)
- Порту
- Александр Филимонов
- Юрий Лодыгин
Valdemarson
Отбор, значит, не посчитали...
22:23
Производственник
владелец двух противоположных рекордов
22:17
Тот самый Зануда
Охренеть можно!А когда это грека успел 17 матчей в ЛЧ сыграть,да ещё и 7 сухарей сделать???!!!))
22:17
inspire
четыре – в сезоне-2005/06 =========== 2006/07
22:15
kaduly
Наконец дырявый установил окончательный антирекорд ,он вечный
22:11
rusfed 2.0
Рад за Акинфеева
22:09