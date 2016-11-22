20:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев получил желтую карточку в матче против "Байера" за фол на бровке

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на 38-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" получил желтую карточку. Голкипер армейцев сыграл на выходе и попытался головой вынести мяч за пределы поля. Однако подбор забрал полузащитник леверкузенского клуба Юлиан Брандт, и Акинфеев вынужденно сфолил на хавбеке "Байера" у бровки поля.

Трансляция матча ЦСКА – "Байер"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Он вообще сегодня нервный.Выбивает мячи постоянно сопернику.Выбегает не понятно куда.

21:04

Maedhros

а вот если бы поймал удаление до гола, то прервал бы тянущуюся серию.

21:00

Luchezarny

и ещё 1 жёлтую за анти рекорд)

20:50

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