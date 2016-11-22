Акинфеев получил желтую карточку в матче против "Байера" за фол на бровке

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на 38-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" получил желтую карточку. Голкипер армейцев сыграл на выходе и попытался головой вынести мяч за пределы поля. Однако подбор забрал полузащитник леверкузенского клуба Юлиан Брандт, и Акинфеев вынужденно сфолил на хавбеке "Байера" у бровки поля.
Slim Taller
Он вообще сегодня нервный.Выбивает мячи постоянно сопернику.Выбегает не понятно куда.
21:04
Maedhros
а вот если бы поймал удаление до гола, то прервал бы тянущуюся серию.
21:00
Luchezarny
и ещё 1 жёлтую за анти рекорд)
20:50