Акинфеев получил желтую карточку в матче против "Байера" за фол на бровке

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на 38-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" получил желтую карточку. Голкипер армейцев сыграл на выходе и попытался головой вынести мяч за пределы поля. Однако подбор забрал полузащитник леверкузенского клуба Юлиан Брандт, и Акинфеев вынужденно сфолил на хавбеке "Байера" у бровки поля.

Трансляция матча ЦСКА – "Байер"