Акинфеев положил конец черной серии из 43 матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над "Бенфикой" (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов прервал свой антирекорд. Голкипер не пропустил в основном турнире самого престижного клубного европейского турнира впервые с 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в Лондоне со счетом 0:0. Начиная с 21 ноября 2006-го - встреча с "Порту" (0:2) - армеец не мог оставить свои ворота на замке. Таким образом, серия Акинфеева длилась 11 лет и 43 матча.

Добавим, что 31-летний голкипер сборной России также не пропустил в этом сезоне во встречах с АЕК (2:0 25 июля в гостях, 1:0 2 августа дома) и "Янг Бойз" (1:0 15 августа в гостях, 2:0 23 августа дома) в 3-м и 4-м отборочных раундах Лиги чемпионов.

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда