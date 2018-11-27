21:40 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев отразил пенальти в матче ЦСКА - "Виктория". Его били в счастливые для сборной России ворота

Игорь Акинфеев. Фото AFP
Игорь Акинфеев. Фото AFP
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"Виктория" упустила возможность сравнять счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

На 43-й минуте в ворота армейцев был назначен пенальти за фол защитника Георгия Щенникова в своей штрафной. Голкипер Игорь Акинфеев отразил удар хавбека Романа Прохазки. Вратарь отвел мяч в сторону руками после прыжка.

 

Напомним, именно в эти ворота пробивались послематчевые пенальти в игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании (1:1, пенальти - 4:3). Тогда Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых, один из которых - решающий - левой ногой. 

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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