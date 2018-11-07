Акинфеев объяснил, что он получил за преданность ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" отметил, что для него значит преданность родному клубу.

- Может быть, это неправильно, но я считаю, что когда есть преданность клубу, то судьба, клуб и твой Бог помогают тебе в этом плане, отдают тебе той же монетой, - приводит пресс-служба УЕФА слова Акинфеева.

Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", армейцы набрали 4 очка. В активе "Ромы" - 6 очков

Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 20:55.