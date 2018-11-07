Акинфеев объяснил, что он получил за преданность ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" отметил, что для него значит преданность родному клубу.
- Может быть, это неправильно, но я считаю, что когда есть преданность клубу, то судьба, клуб и твой Бог помогают тебе в этом плане, отдают тебе той же монетой, - приводит пресс-служба УЕФА слова Акинфеева.
Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", армейцы набрали 4 очка. В активе "Ромы" - 6 очков
Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 20:55.
Правильно, Игорь, правильно! 👊– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 ноября 2018 г.
Ведь правильно, @pfc_cska?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/jDd9u58NeI
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