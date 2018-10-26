Акинфеев - об удалении в матче с "Реалом": "Башка улетает куда-то"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что некорректно повел себя в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0). Голкипер был удален в компенсированное время за споры с арбитром и пропустил следующую игру с "Ромой" (0:3).

- Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: "Как так?". Башка улетает куда-то, - сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе. - Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести.