Акинфеев - об антирекорде в Лиге чемпионов: "Статистика – штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, что никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в Интернете. Он также добавил, что после неудачных матчей надо восставать из пепла и идти дальше.

– Позицию голкипера называют наиболее ответственной. Согласны?

– На полевых игроках тоже большая ответственность. Но в случае с вратарем велика роль психологии. Ты на последнем рубеже, не имеешь права ошибиться, подвести миллионы болельщиков, которые за тебя переживают. Надо быть психологически устойчивым человеком, чтобы выбрать такую профессию.

В жизни случается всякое: вытаскиваешь мертвые мячи, пропускаешь нелепые голы. Но никогда нельзя рушиться. После неудачных матчей надо восставать из пепла и идти дальше. Если дашь слабину, ничего не получится, трофеев это не добавит. Да, вратарь стоит особняком, но для достижения успеха команда должна быть единым целым.

– Расстраивались, когда рос антирекорд Лиги чемпионов по числу матчей с пропущенными мячами подряд?

– Статистика – штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеется, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в Интернете. Не смотрю в чужой огород, и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как в данности.

С одной стороны, никто не предполагал, что 11 лет я не смогу сыграть на ноль. С другой – недавно мы отыграли на ноль с "Реалом". В общем, все это – далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало.

Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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