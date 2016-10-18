20:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акинфеев и Траоре – в "старте" ЦСКА на матч с "Монако"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". Алексей Ионов сыграет в центре полузащиты. С первых минут в нападении выйдет Ласина Траоре, которого армейцы арендовали у "Монако".

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Ионов, Головин, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

Трансляция матча ЦСКА – "Монако"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит)

20:52

6_Lesni4ij

Значит будет новый рекорд )

20:51

Ajccio

Неужели Слуцкий не понимает, или Акинфеев в воротах или сухая игра?

20:44

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