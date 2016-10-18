Акинфеев и Траоре – в "старте" ЦСКА на матч с "Монако"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". Алексей Ионов сыграет в центре полузащиты. С первых минут в нападении выйдет Ласина Траоре, которого армейцы арендовали у "Монако".

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Ионов, Головин, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

Трансляция матча ЦСКА – "Монако"