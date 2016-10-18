Акинфеев и Траоре – в "старте" ЦСКА на матч с "Монако"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". Алексей Ионов сыграет в центре полузащиты. С первых минут в нападении выйдет Ласина Траоре, которого армейцы арендовали у "Монако".
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Ионов, Головин, Траоре.
Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.
баламошка
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит)
20:52
6_Lesni4ij
Значит будет новый рекорд )
20:51
Ajccio
Неужели Слуцкий не понимает, или Акинфеев в воротах или сухая игра?
20:44