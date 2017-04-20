Акции "Ювентуса" после победы на "Барселоной" выросли в цене на 35 процентов

Акции "Ювентуса" после победы по сумме двух матчей над "Барселоной" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов резко выросли в цене, информирует пресс-служба туринского клуба. Вчера рост составил 12 процентов. Цена за акцию поднялась до 0,73 евро. За последние восемь дней после первой встречи ("Ювентус" выиграл со счетом 3:0) общий рост составил 35 процентов.
#BarcellonaJuventus Effect! #Juve shares gone up for over yesterday 12% to €0.73 p/share and over 35% within 8 days. ⚪⚫💪🏻💪🏻💪🏻 #FCBJuve pic.twitter.com/9s6AumRSzy– Juventus.co.uk (@JuventusfcUK) 20 апреля 2017 г.