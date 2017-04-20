12:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Акции "Ювентуса" после победы на "Барселоной" выросли в цене на 35 процентов

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Акции "Ювентуса" после победы по сумме двух матчей над "Барселоной" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов резко выросли в цене, информирует пресс-служба туринского клуба. Вчера рост составил 12 процентов. Цена за акцию поднялась до 0,73 евро. За последние восемь дней после первой встречи ("Ювентус" выиграл со счетом 3:0) общий рост составил 35 процентов. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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