Акции "Ювентуса" после победы на "Барселоной" выросли в цене на 35 процентов

Акции "Ювентуса" после победы по сумме двух матчей над "Барселоной" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов резко выросли в цене, информирует пресс-служба туринского клуба. Вчера рост составил 12 процентов. Цена за акцию поднялась до 0,73 евро. За последние восемь дней после первой встречи ("Ювентус" выиграл со счетом 3:0) общий рост составил 35 процентов.