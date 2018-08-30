Агент Криштиану Роналду возмущен, что Модрич стал лучшим игроком Лиги чемпионов

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш возмутился тем, что лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона признан полузащитник Лука Модрич. Португальский форвард, выступавший в прошлом сезоне за "Реал", не явился на церемонию вручения награды.

Отметим, что награду лучшему нападающему прошлого сезона по версии УЕФА получил Криштиану Роналду.

- В футбол играют на поле. Именно там Роналду стал победителем, - цитирует Мендеша Record. – Он забил 15 голов, привел "Реал" к очередной победе в Лиге чемпионов. Это просто смешно, даже стыдно. Насчет победителя не может быть никаких сомнений. Роналду – лучший на своей позиции.