Агент Хамшика: "Те, кто критикуют Марека, не разбираются в футболе"

Агент полузащитника "Наполи" Марека Хамшика Юрай Венглош ответил на критику, раздавшуюся в его адрес после поражения команды от "Ливерпуля" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

"Сейчас у Марека все хорошо, я еще не говорил с ним после матча. Мне было неприятно читать, что он, якобы, был худшим на поле в матче с "Ливерпулем". Это не так, мне понравилась его игра. Он не заслужил в свой адрес такой критики. Многие из тех, кто его ругают, не знают, что его роль на поле поменялась. Они не разбираются в футболе", - приводит слова Венглоша football-italia.net.

Наполи проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:1. Таким образом, неаполитанская команда не сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов. Она сыграет в кубковых баталиях Лиги Европы.