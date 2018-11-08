03:13 | Футбол — Лига чемпионов

Агент Фернандеса подтвердил, что игрок избежал перелома скулы

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Жорже Мендеш, агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, сообщил, что игрок избежал перелома скулы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионово против "Ромы" (1:2). Футболисту диагностировано сотрясение мозга.

 
7 ноября. Москва. ЦСКА - &quot;Рома&quot; - 1:2. Мариу Фернандеса уносят на носилках.Фернандеса часто бьют по голове. Это уже седьмая такая травма

- Перелом скулы у Марио Фернандеса не подтвердился, футболисту диагностировано сотрясение мозга, - приводит ТАСС слова Мендеша. - В данный момент о сроках восстановления защитника ничего не известно.

Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот попал коленом по голове 28-летнего игрока сборной России

 

ЦСКА - Рома

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5767538

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