Агент Фернандеса: "Мариу пропустит неделю из-за травмы"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес пропустит около недели из-за травмы, полученной в домашнем матче 4-го тура Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2). Агент футболиста Жорже Машаду отметил, что с бразильским футболистом все в порядке.

– С футболистом все в порядке, – цитирует ТАСС Машаду. – Ориентировочный срок восстановления – неделя.

Фернандес получил сотрясение мозга после столкновения с защитником "Ромы" Александром Коларовым: тот попал коленом по голове 28-летнего игрока сборной России.

Фернандеса часто бьют по голове. Травм очень много