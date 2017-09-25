Афиша "Ливерпуля" на матч со "Спартаком" в советском стиле. Фото

"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере опубликовал несколько афиш на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Первая выполнена в советском стиле, где рабочий держит флаг, на котором изображены в профиль бывшие тренеры клуба.
Напомним, что матч состоится завтра в Москве. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Another European night awaits. ⚽️#MyLFCMatchdayImage pic.twitter.com/DnolSJWWPb– Liverpool FC (@LFC) 25 сентября 2017 г.
🎥 Presenting...– Liverpool FC (@LFC) 25 сентября 2017 г.
Spartak Moscow v #LFC#MyLFCMatchdayImage pic.twitter.com/jFCmmpVgWI
Our #UCL adventure continues. 🇷🇺#MyLFCMatchdayImage pic.twitter.com/mbVJKsKQvY– Liverpool FC (@LFC) 25 сентября 2017 г.
Millwall82
Скузеры такие скузеры. Хотя бы русскоязычного для оформления картинки взяли, благо в Ливерпуле их немало проживает.
16:49