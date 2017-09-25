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16:43 | Футбол — Лига чемпионов

Афиша "Ливерпуля" на матч со "Спартаком" в советском стиле. Фото

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"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере опубликовал несколько афиш на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Первая выполнена в советском стиле, где рабочий держит флаг, на котором изображены в профиль бывшие тренеры клуба.

Напомним, что матч состоится завтра в Москве. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Скузеры такие скузеры. Хотя бы русскоязычного для оформления картинки взяли, благо в Ливерпуле их немало проживает.

16:49