АЕК с Ливаей вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

Греческий АЕК сыграл вничью с венгерским "Види" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. АЕК победил по сумме двух матчей (первый матч - 2:1) и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

В стартовом составе АЕК вышел экс-игрок "Рубина" Марко Ливая, а воспитанник ЦСКА Урош Чосич остался в запасе. За "Види" сыграли бывший нападающий "Зенита" и "Ростова" Данко Лазович и экс-форвард "Ахмата" Марко Шчепович. Бывший хавбек "Зенита" Саболч Хусти пропускал встречу из-за удаления в первой игре.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

АЕК (Греция) - "Види" (Венгрия) - 1:1 (0:0)

Голы: Манталос, 48 - с пенальти (1:0). Него, 57 (1:1).

АЕК: Баркас, Хулт, Иконому, Элдер Лопеш, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Чосич, 90), Симоэш, Галанопулос, Клонаридис (Понсе, 62), Ливая (Алеф, 84).

"Види": Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хаджич, Ковач, Николов (Паткаи, 46), Лазович, Шчепович.

Предупреждения: Николов, 7. Него, 38. Хаджич, 42. Фиола, 47. Симоэш, 80. Юхас, 90+1. Хулт, 90+8. Лазович, 90+8.

Удаления: Элдер Лопеш, 80. Ливая, 90+8 (на скамейке запасных).

Судья: МАРЧИНЯК (Польша).

28 августа. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".

Первый матч - 2:1