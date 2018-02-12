Адриен Рабьо: "У "ПСЖ" и "Реала" равные шансы на выход в четвертьфинал"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что соперник захочет спасти сезон и будет очень мотивирован. Он также выразил мнение, что у команд равные шансы на выход в следующий этап турнира.

– "Реал" захочет спасти сезон. Они наверняка очень мотивированы на победу, – приводит Marca слова Рабьо. – Соперник обладает огромным опытом на этом турнире, а у нас его меньше. Думаю, что у команд равные шансы на выход в четвертьфинал.

Первая встреча между командами пройдет 14 февраля в Мадриде, ответная – 6 марта в Париже.