Адриен Рабьо: "ПСЖ" разочарован поражением от "Ливерпуля", но положительные моменты тоже есть"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что положительные моменты в прошедшей встрече тоже были.

- Мы разочарованы, но положительные моменты тоже есть, - цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо. - Мы следовали своему плану, пытались создавать сопернику проблемы на контратаках. Мы играли хорошо, даже с "опорниками", которые не привыкли играть на этой позиции. Забили два мяча... Пусть этого оказалось недостаточно, но положительных моментов было много".