03:52 | Футбол — Лига чемпионов

Адриен Рабьо: "ПСЖ" разочарован поражением от "Ливерпуля", но положительные моменты тоже есть"

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Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что положительные моменты в прошедшей встрече тоже были. 

- Мы разочарованы, но положительные моменты тоже есть, - цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо. - Мы следовали своему плану, пытались создавать сопернику проблемы на контратаках. Мы играли хорошо, даже с "опорниками", которые не привыкли играть на этой позиции. Забили два мяча... Пусть этого оказалось недостаточно, но положительных моментов было много".

Ливерпуль - ПСЖ

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025057/index.html

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