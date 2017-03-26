18:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Адриен Рабьо: "ПСЖ" может выиграть Лигу чемпионов. Не знаю когда, но это случится"

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Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо заявил, что его команда несколько притормозила в развитии на европейской арене. Также он отметил, что парижскому клубу под силу победить в Лиге чемпионов. "ПСЖ" вылетел из турнира, проиграв "Барселоне" со счетом 1:6 в ответной встрече.

– "ПСЖ" прошел бы дальше, если б сумел сыграть так же, как в первом матче, – цитирует Telefoot Рабьо. – В итоге все сложилось в пользу "Барселоны". Арбитр сильно помог. В нашей команде собраны сильные игроки, которые в состоянии перевернуть страницу клуба. То, что произошло, – неприятно, но это послужит нам уроком на будущее. На европейском уровне "ПСЖ" немного затормозил. Нужно сохранять уверенность. Это молодой проект, молодая команда. Задача выиграть Лигу чемпионов осуществима. Я не знаю, когда именно, но знаю, что это случится.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Думаю, что раньше, нежели "Звенит".

18:40

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