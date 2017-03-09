12:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Адриен Рабьо: "Не знаю, как объяснить поражение от "Барселоны"

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Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо разочарован поражением от "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). 21-летний француз разозлен тем, что подготовка к этой встрече привела к вылету команды из турнира.

– У нас не было желания на поле, – цитирует GFFN Рабьо. – Еще пересмотрим матч, но мы действительно допустили огромную ошибку. Я зол. Почти сразу после начала игры "ПСЖ" оказался позади. Мы знали, что будет трудно, но не так. Это позор, что вся наша подготовка привела к такому результату. Не знаю, как объяснить это поражение.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Почему позор? Состав Барселоны вполне позволяет забить 4 и более голов за 90 минут кому угодно.

12:37

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