Адриен Рабьо: "Не знаю, как объяснить поражение от "Барселоны"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо разочарован поражением от "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). 21-летний француз разозлен тем, что подготовка к этой встрече привела к вылету команды из турнира.

– У нас не было желания на поле, – цитирует GFFN Рабьо. – Еще пересмотрим матч, но мы действительно допустили огромную ошибку. Я зол. Почти сразу после начала игры "ПСЖ" оказался позади. Мы знали, что будет трудно, но не так. Это позор, что вся наша подготовка привела к такому результату. Не знаю, как объяснить это поражение.