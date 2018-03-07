Адриен Рабьо: "Извиняюсь перед болельщиками "ПСЖ". Однажды все получится"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо надеется, что в ближайшие годы парижане добьются успеха в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне "ПСЖ" вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Реалу" (1:3 и 1:2).

– Многое решилось в первой игре, о которой можно сожалеть, – цитирует AFP Рабьо. – Мы хорошо играли, а потом позволили сопернику забить и потеряли уверенность. Во второй игре вдесятером против одиннадцати было тяжело. Мы старались изо всех сил, подключили резервы, но все равно было тяжело. Все расстроились. Все пошло не по плану. У нас отличная команда, тренеры, руководство. Нужно все обсудить. Сейчас план не сработал, но однажды все получится. Я извиняюсь перед нашими болельщиками. Мы пытались.