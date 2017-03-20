Адриен Рабьо: "Играл с "Барселоной" с инфекцией"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо заявил, что играл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" с инфекцией. Напомним, после победы над каталонцами со счетом 4:0 в первом матче парижане уступили 1:6 во втором и вылетели из турнира.

- Я играл с "Барселоной" с инфекцией грудной клетки, – цитирует Goal Рабьо. - Я хотел сыграть в той встрече, и это было не самое лучшее решение. Теперь я в порядке, но сожалею о том случае, потому что не был готов на 100 процентов. Может быть, следовало выпустить на поле кого-то другого на мое место.