Адриен Рабьо: "Дижону" легко забить 8 голов, а "Реалу"..."

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) посетовал на реализацию моментов. Также он отметил, что парижане постараются в следующей встрече решить вопрос с выходом в четвертьфинал.

- Как обычно, у нас были моменты, но мы недостаточно их реализовали, - цитирует L'Equipe Рабьо. - Когда играешь против таких команд, у них есть два или три шанса, которые они превращают в голы. Разочарован, что мы не довели дело до конца. Мы начали хорошо, но в конце пропустили голы. Мы всегда говорим одно и то же, и всегда имеем то же самое. Это разочаровывает, потому что думаю, что мы поступили правильно. Проблема в том, что легко забить 8 "Дижону". Нужно быть результативными в матчах Лиги чемпионов. В ответной встрече постараемся получить выход в следующую стадию. Но когда вы начинаете с таким гандикапом, это сложно.