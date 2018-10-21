Абель Эрнандес: "С "Ромой" я не сыграю"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес летит в Рим вместе с командой на игру 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард оправился от травмы, однако признался, что не сыграет против "Ромы".

– Нет, с "Ромой" я не сыграю. Думаю, буду готов к матчу с "Динамо", – сказал Эрнандес. (Виталий Айрапетов)

В этом сезоне уругваец провел 6 матчей за армейцев, забил 2 мяча и сделал результативную передачу. Напомним, что матч "Рома" – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.