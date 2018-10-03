02:34 | Футбол — Лига чемпионов

Абель Эрнандес: "Неожиданный результат. Удача была на стороне ЦСКА!"

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Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал победу над "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0).

– Это неожиданный результат, – отметил Эрнандес, – потому что мы играли против "Реала" – победителя трех последних розыгрышей ЛЧ. У нас очень молодая команда с большим количеством новых игроков, но тем и хорош футбол – в нем иногда случаются такие неожиданности. Мы смогли быстро выйти вперед, а потом хорошо сыграли в обороне. Еще на нашей стороне была удача – в таких матчах это просто необходимо! Победа над столь сильным противником добавит нам мотивации и уверенности в своих силах, чтобы выполнить поставленную задачу – выйти из группы. (Егор Бычков)

ЦСКА – Реал
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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