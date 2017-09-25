Аарон Оланаре: "Не боюсь защитников "МЮ", учитывая мой опыт"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не считает английский клуб особенным.
Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
- Я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт и мое желание играть, - цитирует allnigeriasoccer.com Оланаре. - Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Поле все то же, у соперников не по две головы, хотя они и более опытны. Безусловно, это большой клуб, но мы готовы показать свой лучший футбол в матче против них.
Slim Taller
Арончик,можешь даже фигу им показать в кармане.Но на игру лучше не выходить,что-бы не травмировать соперника.А то от смеха будут ползать по полю.
17:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....и Аарон поменял памперс.
17:19
higagy
Конечно, ничего особенного. Арончик, наверное, так же и про Курск рассуждал, а вот иди ж ты, как вышло.
17:18
diskmen
Может в место тебя лишнего защитника выпустить.Он нам поможет ничейку отстаять.
17:09
spetrov
Аарон, нам не отсутствие боязни от тебя нужно, а игра и голы. Учитывая твой опыт, у нас сомнения на этот счет. :)
17:06