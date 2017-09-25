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17:02 | Футбол — Лига чемпионов

Аарон Оланаре: "Не боюсь защитников "МЮ", учитывая мой опыт"

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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не считает английский клуб особенным. 

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени.  "СЭ" проведет трансляцию игры.​

- Я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт и мое желание играть, - цитирует allnigeriasoccer.com Оланаре. - Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Поле все то же, у соперников не по две головы, хотя они и более опытны. Безусловно, это большой клуб, но мы готовы показать свой лучший футбол в матче против них.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Арончик,можешь даже фигу им показать в кармане.Но на игру лучше не выходить,что-бы не травмировать соперника.А то от смеха будут ползать по полю.

17:32

Гаттузо Крут!!!!!!#!

....и Аарон поменял памперс.

17:19

higagy

Конечно, ничего особенного. Арончик, наверное, так же и про Курск рассуждал, а вот иди ж ты, как вышло.

17:18

diskmen

Может в место тебя лишнего защитника выпустить.Он нам поможет ничейку отстаять.

17:09

spetrov

Аарон, нам не отсутствие боязни от тебя нужно, а игра и голы. Учитывая твой опыт, у нас сомнения на этот счет. :)

17:06