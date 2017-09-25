Аарон Оланаре: "Не боюсь защитников "МЮ", учитывая мой опыт"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не считает английский клуб особенным.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​

- Я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт и мое желание играть, - цитирует allnigeriasoccer.com Оланаре. - Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Поле все то же, у соперников не по две головы, хотя они и более опытны. Безусловно, это большой клуб, но мы готовы показать свой лучший футбол в матче против них.