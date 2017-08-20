Аарон Оланаре: "ЦСКА готов биться с лучшими клубами Европы"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что армейцы будут играть на победу в ответном матче 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз". В первой встрече красно-синие выиграли с минимальным счетом, благодаря автоголу.

- Мы не успокоились после победы в первом матче, - цитирует Сompletesportsnigeria Оланаре. – Мы полны решительности закрепить успех на нашем стадионе, чтобы пройти в групповой этап. У "Янг Бойз" хорошая команда, нам надо будет осторожно сыграть. Рад, что мы победили, но сейчас нам надо сконцентрироваться на ответном матче и выиграть во второй раз. Мы докажем, что мы готовы биться с лучшими клубами Европы.

Напомним, встреча пройдет 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.