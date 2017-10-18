9 голов "Краснодара" в ворота "Кайрата", 5 мячей Игнатьева. Видео

"Краснодар" в ответном матче 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА обыграл на своем поле "Кайрат" - 9:0. Пять мячей в этой встрече забил 18-летний нападающий Иван Игнатьев. Дубль на счету Романа Куражова, еще по мячу в ворота соперника отправили Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.
Краснодарцы в первом матче сыграли вничью - 2:2. Таким образом, команда вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с венгерским "Гонведом".
Обзор @FCK_Academy (@FCKrasnodar) - @fc_kairat#UYL Юношеская лига УЕФА U19. 1 раунд пути чемпионов. #КраснодарКайрат 9:0 - общий 11:2 pic.twitter.com/ctNDIbdHuY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
Кто такой Иван Игнатьев. Кого уже вырастил Галицкий //
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