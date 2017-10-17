5:1! "Спартак" уничтожил "Севилью" в Москве!

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" завершился крупной победой хозяев поля – 5:1. В составе москвичей дублем отметился нападающий Квинси Промес. По голу забили форварды Лоренсо Мельгарехо и Луиз Адриану, а также полузащитник Денис Глушаков. Гости ответили одним точным ударом защитника Симона Кьера.

Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры опередили испанцев в группе E и располагаются на втором месте, уступая "Ливерпулю" только по дополнительным показателям.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа E

"Спартака" (Россия) – "Севилья" (Испания) – 5:1 (1:1)

Голы: Промес, 18 (1:0). Кьер, 30 (1:1). Мельгарехо, 58 (2:1). Глушаков, 67 (3:1). Луиз Адриану, 74 (4:1). Промес, 90 (5:1).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 25), Глушаков, Фернанду, Попов (Пашалич, 57), Промес, Луиз Адриану.

"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крун-Дели (Васкес, 68), Банега, Нолито (Хесус Навас, 76), Бен Йеддер (Муриэль, 82), Сарабия.

Предупреждения: Джикия, 34. Эскудеро, 37. Фернанду, 45. Писарро, 89.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Мели, Банти, Иррати (все - Италия).

17 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 44307 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья" //

Турнирная таблица Лиги чемпионов – здесь