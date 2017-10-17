5:1! "Спартак" уничтожил "Севилью" в Москве!

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" завершился крупной победой хозяев поля – 5:1. В составе москвичей дублем отметился нападающий Квинси Промес. По голу забили форварды Лоренсо Мельгарехо и Луиз Адриану, а также полузащитник Денис Глушаков. Гости ответили одним точным ударом защитника Симона Кьера.
Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры опередили испанцев в группе E и располагаются на втором месте, уступая "Ливерпулю" только по дополнительным показателям.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа E
"Спартака" (Россия) – "Севилья" (Испания) – 5:1 (1:1)
Голы: Промес, 18 (1:0). Кьер, 30 (1:1). Мельгарехо, 58 (2:1). Глушаков, 67 (3:1). Луиз Адриану, 74 (4:1). Промес, 90 (5:1).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 25), Глушаков, Фернанду, Попов (Пашалич, 57), Промес, Луиз Адриану.
"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крун-Дели (Васкес, 68), Банега, Нолито (Хесус Навас, 76), Бен Йеддер (Муриэль, 82), Сарабия.
Предупреждения: Джикия, 34. Эскудеро, 37. Фернанду, 45. Писарро, 89.
Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Мели, Банти, Иррати (все - Италия).
17 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 44307 зрителей.
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья" //
Турнирная таблица Лиги чемпионов – здесь
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Севилья
- Луиз Адриану
- Квинси Промес
- Лоренсо Мельгарехо
- Массимо Каррера
Spartak-Online1
Перед матчем написал-дословно: сегодня после бани ,настроение нормальное!))) Есть чуйка ,что сыграем достойно! Я ошибся,Спартак сыграл гениально!!!
00:01 18 октября
Главпивстрой
Решил провести вечер в стиле "не до футбола мне, ребята" - а тут такое пропустил, как оказалось =))))
00:01 18 октября
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Конебомжи на такое вообще не способны
00:01 18 октября
Neil
Mad Butcher, учи матчасть.
00:01 18 октября
crazysun78
Вот она, настоящая спартаковская ветка, в кои то веки, и ни одного баклана на горизонте... ))
00:01 18 октября
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Завидую тем, кто был на стадионе
00:00 18 октября
Adios Amigos R...
Остановите, Раби надо выйти...
00:00 18 октября
ЖарКонь
МЯСО МАЛАДЦЫЫЫ!
00:00 18 октября
Митяй Антибомж
Neil Митяй Антибомж, декласс....рты не разевайте.... Прими успокоительные, может и поможет твоему слабоумию) О себе подумай заранее, ведь как больно потом будет, повесишься ещё.************* Я срал тебе в рот.
00:00 18 октября
dkapustin
Это конечно все прекрасно. Только во втором круге у Спартака, если что, две выездные игры с прямыми конкурентами. А преимущество над сегодняшним соперником в таблице не смотря на красивый счет измеряется всего навсего одним очком... Рано ликовать...
00:00 18 октября
Понимающий
Все в мелочах... Безумные подкаты, эмоциональные споры между собой, заряд одним словом. На нем видимо многое можем! Жаль уже не 23, как на матче Россия - Англия, а-то забил бы опять на работу, и с друзьями в кураж!!!!!)))))))))))))))))))))))
00:00 18 октября
Neil
вояка, да какая разница, что забили пять. Зенит в 15м году 15 очков набрал и что? )
00:00 18 октября
nio16
Если верить статистике 5 из 9 в створ влетело, Севилья пробила всего 6 в створ. По угловым Спартак проиграл 0-9. Отсюда вывод. Спартаку не надо бить угловые.
23:59
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Это было циничное изнасилование
23:59
Thomas_Boy_
Так-то молодцы. Такие победы не забываются. Думаю, из группы со второго места выйдут. А может, и с первого.
23:59
SG Stasilio
Subulcus Выиграли крупно молодцы... Но писать что спартак уничтожил Севилью это перебор....... Ну счёт 5-1 - это обычно означает, что именно уничтожил. Понятно, что сегодня залетело всё. Ну так залетело же ))
23:59
Opeth
Молодцы,с победой! P.S сам болею за ЦСКА но никогда не понимал тех людей,которые в еврокубках желают нашим,русским командам поражения.С победой вас,красно-белые!
23:59
Геркулес Овсянкин
Какой адреналин! Какой адреналин!!! Спартак - Севилья 5-1 !!!! )))
23:59
Pablo_75
fedland Как же все во время сложилось - самогон Глушака закончился, Спартак протрезвел, Мельгарехо опять забивает, Массимо жжёт на бровке. ______________ Самогон по весне новый подойдёт, когда будем отмечать чемпионство и выход в 1/4 ЛЧ.
23:58
igogohruhru
Молодцы красно-красные!
23:58
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Это пипец! Настоящий праздник! Спасибо всем!!!
23:58
fedland
Ливерпуль, узнав счет Московского матча перекрестился, подумав: "во время мы слетали в Москву тремя неделями раньше"...
23:58
SpaMan
Subulcus Вспомни 6 августа 2017 года И поплачь с горя =)) 23:55 --- Да всем плевать что там было в августе)))
23:58
Spirtyak
Блестящая реализация! При 4:1 вспомнил Арсенал, а 5:1 - это уже новая история :) Завтра надеемся на коней!
23:58
bigzhuk1
Спартак!!! Это было потрясающее. Таких эмоций с чемпионства не испытывал. Я люблю этот футбольный клуб!)))
23:58
bolt37ru
Хорошо, что не Ливерпуль сегодня оказался на месте Севильи, а то бы завтра у всех игроков, тренерского штаба и президента клуба нашли мельдоний)))
23:58
Mad Butcher
Учитесь конебомжи
23:58
RW.irk
Случайна, так-то. В Севилье им покажут! Ещё три тура, пропустят 22 гола и рекорд -17 падет! Стопудово
23:57
SpaMan
Рабинеру выдать самогона, запереть и потерять ключи до зимы!!!
23:57
Friendship07
Ура ура ура красно-белые братья!!! всех с победой !!!
23:57