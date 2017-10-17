23:38 | Футбол — Лига чемпионов

5:1! "Спартак" уничтожил "Севилью" в Москве!

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Красно-белые отмечают очередной забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Красно-белые отмечают очередной забитый мяч. Фото REUTERS
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Красно-белые отмечают очередной забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
111

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Севилья" завершился крупной победой хозяев поля – 5:1. В составе москвичей дублем отметился нападающий Квинси Промес. По голу забили форварды Лоренсо Мельгарехо и Луиз Адриану, а также полузащитник Денис Глушаков. Гости ответили одним точным ударом защитника Симона Кьера.

Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры опередили испанцев в группе E и располагаются на втором месте, уступая "Ливерпулю" только по дополнительным показателям.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа E

"Спартака" (Россия) – "Севилья" (Испания) – 5:1 (1:1)

Голы: Промес, 18 (1:0). Кьер, 30 (1:1). Мельгарехо, 58 (2:1). Глушаков, 67 (3:1). Луиз Адриану, 74 (4:1). Промес, 90 (5:1).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 25), Глушаков, Фернанду, Попов (Пашалич, 57), Промес, Луиз Адриану.

"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крун-Дели (Васкес, 68), Банега, Нолито (Хесус Навас, 76), Бен Йеддер (Муриэль, 82), Сарабия.

Предупреждения: Джикия, 34. Эскудеро, 37. Фернанду, 45. Писарро, 89.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Мели, Банти, Иррати (все - Италия).

17 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 44307 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья" //
Турнирная таблица Лиги чемпионов – здесь

Спартак М - Севилья
111
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (111)
Войти, чтобы оставить комментарий

Spartak-Online1

Перед матчем написал-дословно: сегодня после бани ,настроение нормальное!))) Есть чуйка ,что сыграем достойно! Я ошибся,Спартак сыграл гениально!!!

00:01 18 октября

Главпивстрой

Решил провести вечер в стиле "не до футбола мне, ребята" - а тут такое пропустил, как оказалось =))))

00:01 18 октября

Нищ, дрищ, живу с мамкой

Конебомжи на такое вообще не способны

00:01 18 октября

Neil

Mad Butcher, учи матчасть.

00:01 18 октября

crazysun78

Вот она, настоящая спартаковская ветка, в кои то веки, и ни одного баклана на горизонте... ))

00:01 18 октября

Нищ, дрищ, живу с мамкой

Завидую тем, кто был на стадионе

00:00 18 октября

Adios Amigos R...

Остановите, Раби надо выйти...

00:00 18 октября

ЖарКонь

МЯСО МАЛАДЦЫЫЫ!

00:00 18 октября

Митяй Антибомж

Neil Митяй Антибомж, декласс....рты не разевайте.... Прими успокоительные, может и поможет твоему слабоумию) О себе подумай заранее, ведь как больно потом будет, повесишься ещё.************* Я срал тебе в рот.

00:00 18 октября

dkapustin

Это конечно все прекрасно. Только во втором круге у Спартака, если что, две выездные игры с прямыми конкурентами. А преимущество над сегодняшним соперником в таблице не смотря на красивый счет измеряется всего навсего одним очком... Рано ликовать...

00:00 18 октября

Понимающий

Все в мелочах... Безумные подкаты, эмоциональные споры между собой, заряд одним словом. На нем видимо многое можем! Жаль уже не 23, как на матче Россия - Англия, а-то забил бы опять на работу, и с друзьями в кураж!!!!!)))))))))))))))))))))))

00:00 18 октября

Neil

вояка, да какая разница, что забили пять. Зенит в 15м году 15 очков набрал и что? )

00:00 18 октября

nio16

Если верить статистике 5 из 9 в створ влетело, Севилья пробила всего 6 в створ. По угловым Спартак проиграл 0-9. Отсюда вывод. Спартаку не надо бить угловые.

23:59

Нищ, дрищ, живу с мамкой

Это было циничное изнасилование

23:59

Thomas_Boy_

Так-то молодцы. Такие победы не забываются. Думаю, из группы со второго места выйдут. А может, и с первого.

23:59

SG Stasilio

Subulcus Выиграли крупно молодцы... Но писать что спартак уничтожил Севилью это перебор....... Ну счёт 5-1 - это обычно означает, что именно уничтожил. Понятно, что сегодня залетело всё. Ну так залетело же ))

23:59

Opeth

Молодцы,с победой! P.S сам болею за ЦСКА но никогда не понимал тех людей,которые в еврокубках желают нашим,русским командам поражения.С победой вас,красно-белые!

23:59

Геркулес Овсянкин

Какой адреналин! Какой адреналин!!! Спартак - Севилья 5-1 !!!! )))

23:59

Pablo_75

fedland Как же все во время сложилось - самогон Глушака закончился, Спартак протрезвел, Мельгарехо опять забивает, Массимо жжёт на бровке. ______________ Самогон по весне новый подойдёт, когда будем отмечать чемпионство и выход в 1/4 ЛЧ.

23:58

igogohruhru

Молодцы красно-красные!

23:58

Алкимо. 45 лет за Спартак!

Это пипец! Настоящий праздник! Спасибо всем!!!

23:58

fedland

Ливерпуль, узнав счет Московского матча перекрестился, подумав: "во время мы слетали в Москву тремя неделями раньше"...

23:58

SpaMan

Subulcus Вспомни 6 августа 2017 года И поплачь с горя =)) 23:55 --- Да всем плевать что там было в августе)))

23:58

Spirtyak

Блестящая реализация! При 4:1 вспомнил Арсенал, а 5:1 - это уже новая история :) Завтра надеемся на коней!

23:58

bigzhuk1

Спартак!!! Это было потрясающее. Таких эмоций с чемпионства не испытывал. Я люблю этот футбольный клуб!)))

23:58

bolt37ru

Хорошо, что не Ливерпуль сегодня оказался на месте Севильи, а то бы завтра у всех игроков, тренерского штаба и президента клуба нашли мельдоний)))

23:58

Mad Butcher

Учитесь конебомжи

23:58

RW.irk

Случайна, так-то. В Севилье им покажут! Ещё три тура, пропустят 22 гола и рекорд -17 падет! Стопудово

23:57

SpaMan

Рабинеру выдать самогона, запереть и потерять ключи до зимы!!!

23:57

Friendship07

Ура ура ура красно-белые братья!!! всех с победой !!!

23:57