4 еврокубковых гола из 100 Месси забил в ворота "Спартака"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, накануне забивший 100-й гол в еврокубках, 4 из них отправил в ворота "Спартака", сообщает Goal. Каталонцы встречались с красно-белыми в сезоне-2012/13, обе встречи завершились победами испанского гранда (дома - 3:2, в гостях - 3:0). В каждом из этих матчей аргентинец оформил дубль.

Чаще всего Месси поражал ворота "Арсенала" (9 раз). Второе место в этом списке делят "Селтик" и "Милан" (по 8 голов). Символическую тройку замыкает "Байер" (7 мячей, 5 из них - в одном матче. - Прим. "СЭ").

Реже всего форвард сине-гранатовых забивал "Порту", "Рейнджерс", "Спортингу", менхенгладбахской "Боруссии" и "Олимпиакосу" (100-й мяч. - Прим. "СЭ") - по одному голу.

Голевая бравада в Лондоне и 100 евро-голов Месси