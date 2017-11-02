3:0 после 7:0. "Ливерпуль" опять разгромил "Марибор" в группе "Спартака"

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле крумно обыграл "Марибор" – 3:0 после победы со счетом 7:0 на поле соперника. По голу забили Мохамед Салах, Эмре Джан и Даниэль Старридж. При этом Джеймс Милнер не реализовал пенальти.

После этой победы английский клуб стал единоличным лидером группы Е с 8 очками. На второе место вышла "Севилья" (7 очков), обыгравшая в параллельной встрече "Спартак" (5 очков) - 2:1. Испанская команда станет следующим соперником "Ливерпуля". Поединок состоится 21 ноября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Е

4-й тур

"Ливерпуль" (Англия) – "Марибор" (Словения) – 3:0 (0:0)

Голы: Салах, 49 (1:0). Эмре Джан, 64 (2:0). Старридж, 90 (3:0).

Нереализованный пенальти: Милнер, 53 (вратарь).

"Ливерпуль": Кариус, Клаван, Матип, Морено, Александр-Арнольд, Милнер, Вайналдум (Хендерсон, 17), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Груич, 85), Салах (Старридж, 74).

"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Хотич (Ахмеди, 81), Каба, Бохар (Байде, 69), Пихлер, Мешанович (Таварес, 59).

Предупреждения: Бохар, 22. Райчевич, 53.

Судья: Кружляк (Словакия).

1 ноября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".