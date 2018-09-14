24 года первому матчу киевского "Динамо" и московского "Спартака" после распада СССР

24 года назад состоялся первый матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком" после распада СССР. Команды встретились в групповом турнире Лиги чемпионов-1994/95. После первого тайма "Спартак" вел 2:0 - отличились Николай Писарев и Андрей Тихонов.

Во втором тайме игрок киевлян Виктор Леоненко сделал дубль, а на 86-й минуте Сергей Ребров провел победный мяч.

На поле в той игре вышли:

"Динамо": Шовковский, Ващук, Леженцев, Шматоваленко (Хомин, 65), Ковалец, Косовский, Скаченко (Ребров, 54), Михайленко, Леоненко, Призетко.

"Спартак": Тяпушкин, Мамедов, Тернавский, Цымбаларь, Рахимов, Чудин, Надуда, Аленичев (Мухамадиев, 59), Пятницкий, Писарев, Тихонов (Родионов, 44).

Киевлян возглавлял Йожеф Сабо, москвичей - Олег Романцев.