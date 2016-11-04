14:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

24 года назад ЦСКА выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

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ЦСКА в официальном твиттере напомнил, что 24 года назад клуб выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. 4 ноября 1992 года красно-синие на "Камп Ноу" в Испании одержали победу над каталонцами в ответном матче отборочного турнира ЛЧ (3:2). Первая встреча завершилась вничью (1:1).

Тогда главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в стартовом составе на поле выпустил следующих игроков: Дмитрий Харин, Сергей Колотовкин, Алексей Гущин, Олег Малюков, Сергей Фокин, Михаил Колесников, Денис Машкарин, Евгений Бушманов, Александр Гришин, Олег Сергеев и Ильшат Файзулин. На замену выходили Василий Иванов и Дмитрий Карсаков, забивший победный гол.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Valdemarson

изсибири ,,,,,,,,,,,,,, А победа в Кубке УЕФА - не повод для гордости?

16:25

Eugene74

Нам хоть есть чем гордиться!

15:52

Фуля

Тренера из соседнего двора тогда не было.

15:27

изсибири

Да уж, других поводов для гордости особо не появилось за это время... Так, скоро Динамо будет напоминать о своём триумфальном турне в Англии в 40-ые...

15:18

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