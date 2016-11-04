24 года назад ЦСКА выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

ЦСКА в официальном твиттере напомнил, что 24 года назад клуб выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. 4 ноября 1992 года красно-синие на "Камп Ноу" в Испании одержали победу над каталонцами в ответном матче отборочного турнира ЛЧ (3:2). Первая встреча завершилась вничью (1:1).

Тогда главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в стартовом составе на поле выпустил следующих игроков: Дмитрий Харин, Сергей Колотовкин, Алексей Гущин, Олег Малюков, Сергей Фокин, Михаил Колесников, Денис Машкарин, Евгений Бушманов, Александр Гришин, Олег Сергеев и Ильшат Файзулин. На замену выходили Василий Иванов и Дмитрий Карсаков, забивший победный гол.