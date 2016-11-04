24 года назад ЦСКА выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

ЦСКА в официальном твиттере напомнил, что 24 года назад клуб выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. 4 ноября 1992 года красно-синие на "Камп Ноу" в Испании одержали победу над каталонцами в ответном матче отборочного турнира ЛЧ (3:2). Первая встреча завершилась вничью (1:1).
Тогда главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в стартовом составе на поле выпустил следующих игроков: Дмитрий Харин, Сергей Колотовкин, Алексей Гущин, Олег Малюков, Сергей Фокин, Михаил Колесников, Денис Машкарин, Евгений Бушманов, Александр Гришин, Олег Сергеев и Ильшат Файзулин. На замену выходили Василий Иванов и Дмитрий Карсаков, забивший победный гол.
4 ноября 1992 ЦСКА одержал одну из самых легендарных побед в своей истории, выбив из Лиги чемпионов Барселону – 3:2 на КампНоу! #историяЦСКА pic.twitter.com/8Ru0JC2iDe– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 4 ноября 2016 г.
Valdemarson
изсибири ,,,,,,,,,,,,,, А победа в Кубке УЕФА - не повод для гордости?
16:25
Eugene74
Нам хоть есть чем гордиться!
15:52
Фуля
Тренера из соседнего двора тогда не было.
15:27
изсибири
Да уж, других поводов для гордости особо не появилось за это время... Так, скоро Динамо будет напоминать о своём триумфальном турне в Англии в 40-ые...
15:18