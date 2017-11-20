"24 часа до..." Ролик Квинси Промеса перед матчем с "Марибором"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал на своей странице в Инстаграме видеоролик с голами в ворота "Севильи" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1). В той встрече голландец отметился дублем.

"24 часа до..." - написал Промес.