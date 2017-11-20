21:14 | Футбол — Лига чемпионов

"24 часа до..." Ролик Квинси Промеса перед матчем с "Марибором"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал на своей странице в Инстаграме видеоролик с голами в ворота "Севильи" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1). В той встрече голландец отметился дублем.

"24 часа до..." - написал Промес.

Во вторник, 21 ноября, "Спартак" встретится с "Марибором" в 5-м туре Лиги чемпионов. Начало матча на "Открытие Арене" - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

24 hours to go..🔴⚪ #UCL #Spartak #QP10 @fcsm_official

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Ноя 20 2017 в 9:24 PST

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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pizi21

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21:44

баламошка

Думаю, Антошка забьёт завтра от 4 до 7 голов.

21:41