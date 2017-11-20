"24 часа до..." Ролик Квинси Промеса перед матчем с "Марибором"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал на своей странице в Инстаграме видеоролик с голами в ворота "Севильи" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1). В той встрече голландец отметился дублем.
"24 часа до..." - написал Промес.
Во вторник, 21 ноября, "Спартак" встретится с "Марибором" в 5-м туре Лиги чемпионов. Начало матча на "Открытие Арене" - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
pizi21
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21:44
баламошка
Думаю, Антошка забьёт завтра от 4 до 7 голов.
21:41