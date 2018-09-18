20 игроков ЦСКА вылетели на матч с "Викторией"

ЦСКА из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Прагу на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории". Из столицы Чехии армейцы поедут на автобусе в Пльзень, где и состоится встреча.
На игру ЦСКА полетел в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Абель Эрнандес и Хердур Магнуссон продолжают восстанавливаться после травм.
"Виктория" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-na-match-s-viktoriey/