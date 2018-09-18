20 игроков ЦСКА вылетели на матч с "Викторией"

ЦСКА из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Прагу на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории". Из столицы Чехии армейцы поедут на автобусе в Пльзень, где и состоится встреча.

На игру ЦСКА полетел в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

Абель Эрнандес и Хердур Магнуссон продолжают восстанавливаться после травм.

"Виктория" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)