20 голов в 18 матчах. Сумасшедшая статистика Салаха в 2018 году

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, накануне оформивший дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2), довел число забитых в 2018 году мячей до 20. Примечательно, что для достижения такой отметки египетскому форварду понадобилось 18 мячей.

Отметим, что Салах не смог забить в трех играх мерсисайдцев в этом году. В них "красные" потерпели два поражения, а также один раз сыграли вничью.

В общей сложности Салах, перешедший в "Ливерпуль" из "Ромы" прошлым летом, провел 47 матчей, в которых забил 43 мяча. Его средняя результативность в этом сезоне - 0,91 мяча за игру.

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