23:41 31 октября | Футбол — Лига чемпионов

18-летний вратарь "Бенфики": ляп, отраженный пенальти и автогол в двух матчах с "МЮ"


Вратарь "Бенфики" Миле Свилар забил в свои ворота в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Он среагировал на дальний удар Неманьи Матича с небольшим опозданием. Мяч попал в штангу отскочил голкиперу в спину и влетел в ворота.

Свилар стал самым молодым автором автогола в Лиге чемпионов - 18 лет и 65 дней. Примечательно, что 30 минутами ранее он установил другой рекорд турнира, став самым молодым голкипером, отразившим пенальти. 

Отметим, что в предыдущей встрече против "МЮ" Свилар допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика" 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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