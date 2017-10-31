18-летний вратарь "Бенфики": ляп, отраженный пенальти и автогол в двух матчах с "МЮ"

Вратарь "Бенфики" Миле Свилар забил в свои ворота в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Он среагировал на дальний удар Неманьи Матича с небольшим опозданием. Мяч попал в штангу отскочил голкиперу в спину и влетел в ворота.

Свилар стал самым молодым автором автогола в Лиге чемпионов - 18 лет и 65 дней. Примечательно, что 30 минутами ранее он установил другой рекорд турнира, став самым молодым голкипером, отразившим пенальти.

Отметим, что в предыдущей встрече против "МЮ" Свилар допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

Вратарь "Бенфики" Миле Свилар сначала взял пенальти, а потом пропустил вот такой голpic.twitter.com/HclbiOVuEr – СЭ Футбол (@football_se) 31 октября 2017 г.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика"